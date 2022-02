Lleva la fama en las venas. Y no es para menos. Su madre fue y sigue siendo la reina del papel couché. De aquel papel couché donde las grandes estrellas de Hollywood compartían portada con la Realeza de todo el mundo.

La cámara se enamoró de ella nada más conocerla. Tamara Falcó Preysler nació en Madrid el 20 de noviembre de 1981. Muy pocos saben que su segundo nombre es el mismo que el de su madre y el de su hermana mayor, más conocida como Chabeli.

En la prensa rosa es Tamara Falcó Preysler. En la intimidad, en casa, con su gente es Tami. Los que la conocen aseguran que siempre ha sido una mujer muy familiar. Aunque es la única hija nacida del matrimonio entre Carlos Falcó, marqués de Griñón, e Isabel Preysler, Tamara no es hija única y mantiene una gran relación con sus ocho hermanos.

Su verdadera relación con Julio Iglesias

Tamara es fruto del segundo matrimonio de Isabel. Cuando ella nació, su madre se había separado de Julio Iglesias, su primer marido. Para Tamara no es el exmarido de su madre. Es “Tío Julio”. Y su relación con el artista ha sido siempre buenísima.

También con Miguel Boyer. El hombre que robó el corazón a su madre cuando estaba casada con el marqués de Griñón ha formado durante décadas parte de la vida de Tamara. Y no es para menos, cuando sus padres se divorciaron, ella tenía solo cuatro años.

De hecho, la relación que Tamara mantiene con la única hija que tienen en común el ex ministro de economía e Isabel, Ana, es de una enorme complicidad. Ambas lo han demostrado siempre en público.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Isabel Preysler siempre ha sido un gran apoyo para Tamara Falcó

Aunque si hay un favorito entre todos sus hermanos, ese es Enrique, con el que se lleva seis años. Siempre que el cantante actúa en Madrid, Tamara acude a verlo. Cuando ella cumplió 35 años, subió a Instagram una foto junto a él con un mensaje: "Sintiendo nostalgia. Sintiendo lo mismo 35 años después."

Cuando nació la tercera hija de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, Tamara volvió a demostrar a su hermano, lo importante que es para ella. Fue una de los primeras en viajar hasta Miami para conocer a su sobrina.

MasterChef Celebrity: Conociendo a Tamara

Aunque es cierto que desde que es una niña siempre ha ocupado las portadas de las revistas, tuvimos que esperar a MasterChef Celebrity para conocer realmente a Tamara Falcó Preysler.

Y entonces, la niña que había ocupado las portadas de todas las revistas desde que era solo una niña, la sucesora del glamour de Isabel, la marquesa de Griñón, se convirtió en Tamara. Entonces, la madrileña nos dio la oportunidad de conocerla, y el jurado del concurso y toda la audiencia se volcó con ella.

Tamara se mostró simpática, trabajadora incansable, cariñosa, accesible, educadísima -no perdió las formas en ningún momento-. Y por si fuera poco, se tomó el programa tan en serio que ganó esa edición. Desde entonces los proyectos no han parado. El último: Un documental de Netflix sobre la celebrity.

Además, los seguidores del reality pudieron ver cómo surgía la chispa entre la hija de Isabel y uno de los miembros del jurado, Jordi Cruz. Hubo momentos de mucha tensión televisiva. Se notaba que había mucha atracción, tanta que el día de la final, Tamara besó al chef.

Aunque a muchos les hubiera encantado que la relación hubiera prosperado, finalmente la atracción se quedó solo en eso. De hecho, hay muchos que aseguran que tres años después de su paso porMasterChef, cuando Tamara regresa como ex concursante, la tensión se corta en el ambiente.

En la última edición del concurso, la marquesa de Griñón confesó que cuando se enteró de que Jordi tenía novia fue una sorpresa. Y matizó: “Pero la verdad es que me alegro mucho por él”. A lo que el cocinero respondió: "Pues yo cuando me enteré de lo de Iñigo no me hizo gracia", refiriéndose a su actual pareja.

Tras su paso por 'MasterChef Celibrity', Tamara se formó en la prestigiosa escuela de cocina 'Le Cordon Bleu' de Madrid donde cursó estudios superiores. Posteriormente, Tamara publicaba su primer libro (por el momento): “Las recetas de casa de mi madre”, donde presenta diez platos que ella misma ha creado.

El peor día de su vida

Tamara siempre fue la niña de sus ojos de Carlos Falcó. El marqués fallecía el 20 de marzo de 2020 a consecuencia del COVID-19. Tras una semana ingresado, no superó la enfermedad.

Posteriormente, Tamara ha recordado aquellos días tan angustiosos: "Yo lo que no sabía es que él entró un domingo por la noche y el miércoles le estaban llevando a la UCI. No sabía que a mi padre ya lo habían intubado, le habían sedado y que ya no iba a responder".

Tamara Falcó junto a su padre, el marqués de Griñón

Fue su hermana Sandra quien la llamó por teléfono para darle la peor noticia de su vida. Al otro lado del teléfono, Tamara se derrumbaba. Pero no estaba sola. Su madre y su hermana Ana Boyer estaban confinadas con ella. Arropándola. Dándole todo el apoyo que en ese momento necesitaba.

De hecho, la propia Tamara compartía aquel duro momento: “Me acuerdo cuando me dan la noticia, ese abrazo que me dan y que mi hermana Ana se puso a llorar conmigo”. Tras la muerte de Carlos Falcó, Tamara heredaba el marquesado de Griñón por expreso deseo de su padre.

Isabel Preysler, su “Mami”

Tamara Falcó siempre ha estado muy unida a su madre. De Isabel ha heredado el estilo y la elegancia, además de los rasgos. No es casualidad que la marquesa de Griñón haya heredado de su madre el legado de convertirse en la embajadora de Porcelanosa. La relación entre ambas es tan buena que incluso tienen una tradición que cumplen anualmente.

Cada año, madre e hija hacen un viaje “solo para chicas” donde comparten unos días de relax. La propia Tamara, colgaba en su perfil de Instagram unas imágenes con su madre del último viaje que han hecho juntas. Ambas habían elegido las islas Maldivas para recuperar esa costumbre después de la pandemia.

Ambas comparten confidencias. Y seguro que Isabel fue una de las primeras en conocer su relación con Íñigo Onieva, su actual pareja. Tamara se ha mostrado muy ilusionada desde el primer momento. Incluso se ha atrevido a hablar de boda en el programa “El Hormiguero”.

En una charla con Pablo Motos, aseguró que entre sus planes sí está casarse. Incluso ya ha pensado cómo será ese día: “No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me contó que en su primera boda seguía saludando a gente al final de la noche. Fueron 1.000 personas y eso sí que me parecería una pesadilla. La verdad es que no lo sé. A una boda va la gente que más quieres y con los que te lo pasas fenomenal. Será una gran boda”.

Por su parte, Isabel Preysler, dio su opinión al ser preguntada por los periodistas. Algo que sorprendió mucho, ya que no suele hablar en público sobre asuntos sobre sus hijos. La madre de Tamara dijo que no creía que fuera “necesario”. Y añadió: “No les hace falta casarse”, haciendo referencia al amor que vive la joven pareja.

Tamara Falcó en el programa "El Hormiguero", donde colabora





La Fe de Tamara

Tras la muerte de su padre, Tamara se refugió en la fe. Una fe que nacía hace ya unos años, cuando la hija de Isabel Preysler atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida, según ella misma ha reconocido.

Como ella misma llegó a decir en una entrevista con Pablo Motos, se encontraba vacía y el motivo estaba en su entorno: “Gente superficial en el mundo de la fama. Es difícil encontrar algo auténtico, y muchos lo buscan en cosas concretas, buscan llenar un vacío cuando de cara a la galería las cosas van bien y se tiene todo, pero sin tenerlo”.

Su nombre en hebreo quiere decir “Palmera”, como esas que tiene dibujada su Biblia. Tamara descubrió las Sagradas Escrituras por casualidad. Como ella misma ha contado en alguna ocasión: “Me fui a la Casa del Libro a buscar una lectura de verano y encontré la Biblia con una luz encima, en azulito, con una palmera en la portada”. Y la compró.

Tamara Falcó es una trabajadora incansable. Su próximo reto: Un documental de Netflix

Uno de los días más emotivos de su vida fue cuando conoció al Papa Francisco. Fue en diciembre de 2019. Ese día, la hija del marqués de Griñón e Isabel Preysler ejercía de presentadora de un acto en Roma que estuvo presidido por el Pontífice y organizado por la fundación Scholas Occurrentes. El Papa le regaló un rosario y le dijo: “No os separéis del rebaño”.

De hecho, el premio de 75.000 euros que ganó en “MasterChef Celebrity” lo donó a la Fundación del Padre Ángel “Mensajeros de la Paz” con quien Tamara colabora. Con ese dinero, se abrió una nueva iglesia en Roma, que abre durante todo el día y acoge a los más necesitados.

A solas con Tamara

Han pasado muchos años desde que conocimos a aquella guapaniña que iba siempre pegada a “su mami”. Y hemos perdido la cuenta del tiempo que hace desde que la vimos por primera vez en un posado junto a Isabel y Chabeli. Pero a pesar del tiempo, hoy la cámara sigue queriéndola tanto o más que antes. 'El hormiguero’ o 'El desafío’ son algunos de los programas donde la hemos visto triunfando en televisión.

Pero cuando se apagan los focos y llega a su casa después de un largo día, hay alguien que la espera pacientemente: Jacinta, su pequeña perrita caniche. Quién sabe, igual llama a su hermano Enrique antes de irse a la cama para compartir confidencias. O abre su libro de cabecera y lee uno de los fragmentos de aquella Biblia con una portada azul con palmeras dibujadas, como su nombre en hebreo.

También te podría interesar:

Pérez-Reverte: La ácida carta que mandó a sus jefes de TVE y la mujer que le ayudó a crear a Alatriste

Tamara Falcó siembra la duda sobre el pasado de un político: "¿De dónde ha sacado los fondos para financiar?"

Tamara Falcó, sin palabras cuando Pablo Motos descubre su especial anillo: "Parece de compromiso"