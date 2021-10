Pérez-Reverte: La ácida carta que mandó a sus jefes de TVE y la mujer que le ayudó a crear a Alastriste

Su pluma es afilada. Sus artículos son un dardo, y no precisamente en la palabra. Los líderes políticos le temen, y no es para menos. Arturo Pérez-Reverteno deja títere con cabeza.

El autor es uno de esos hombres que corre el riesgo de no caer bien. Él lo sabe, aunque a estas alturas eso poco importa. O sí. Porque cuando conoces al auténtico Pérez-Reverte a través de sus novelas y sus columnas, te enamoras de cada uno de sus personajes. Y es en ese momento, en ese preciso momento cuando ese reportero que recorrió las guerras de medio mundo, te ha enganchado hasta las entrañas. Y tú no te habías dado cuenta.





“Que os den morcilla”

Si esto fuera un perfil al uso, diríamos que Arturo Pérez-Reverte nació en noviembre de 1951 en Cartagena (Murcia), que fue reportero de prensa, radio y televisión durante más de veinte años en decenas de guerras para "Pueblo" y TVE. Tampoco olvidaríamos los premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de toda su carrera, como la Medalla de la Academia de Marina Francesa o la Gran Cruz del Mérito Naval de España.

Pero tratándose de Pérez-Reverte, cualquier escrito al uso no es válido. Como tampoco fue válido que en la década de los 90, el entonces director de RTVE, Jordi García Candau, le "clausurara" su programa “La ley de la calle”, que se emitía en la radio pública. Sí, en Radio Nacional de España.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Eso, sumado a la intención de RTVE de abrirle expediente por cree que justificaba gastos en zonas de guerra con facturas falsas por unas líneas de su novela “Territorio Comanche”, fue la gota que colmó el vaso.

El reportero escribió entonces una carta de renuncia al director de TVE, Ramón Colom, donde calificaba todo este asunto de «una majadería». En la misiva escribía: "Estoy harto de tus jefes y de ti.... Te regalo 21 años de antigüedad en el Estado (12 en Pueblo y 9 en TVE) a cambio de mi dignidad y vergüenza, palabras que te hago el honor de imaginar que conoces".

La carta terminaba con las siguientes palabras: «Que os den morcilla, Ramón. A ti y a Jordi García Candau». El Periodismo español perdía a uno de sus mejores reporteros, la Literatura salía ganando. Por goleada.





El sillón favorito de Pérez Reverte

Tras cubrir la guerra de El Salvador, de Nicaragua, la crisis de Libia o las guerrillas del Sudán; Pérez-Reverte se dedicó de lleno a la escritura. Y fue entonces cuando la Real Academia de La Lengua lo convirtió en “uno de los suyos”.

Desde el año 2003 pertenence al prestigioso Club de los Académicos junto a otros cuarenta y cinco literarios como Mario Vargas Llosa, Soledad Puértolas, Clara Janés, Luis Goytisolo o Antonio Muñoz Molina.

Pérez Reverte ocupa el sillón con la letra T. Sin duda, un título vitalicio de un enorme prestigio, ya que la RAE «elige asus individuos entre las personas que considera más dignas, en votación secreta y, como mínimo, por mayoría absoluta de votos». El 12 de junio de 2003 pronunciaba su discurso como Académico.





La enigmática mujer que firma "Alatriste"

A muchos lectores no se les escapa que el primer libro de la gran saga de Alatriste no lo firma solo el Gran Pérez-Reverte. El nombre de una mujer aparece junto al suyo. ¿Quién es Carlota?

Carlota Pérez-Reverte es la única hija del escritor y de su mujer Blanca, a la que conoció cuando ambos estudiaban en la facultad.Cuando crearon juntos al presonaje de Alatriste, ella solo tenía trece años.





La debilidad de Arturo Pérez Reverte es licenciada en Historia y comparte con su padre su pasión por el mar además de la escritura. De hecho, ha estrenado en el Teatro Bellas Artes de Madridsu obra teatral "Perdona si te mato, amor", su único trabajo literario, además de Alatriste, claro.

Sus grandes pasiones

No podía ser de otra forma. Una de las grandes pasiones de Arturo Pérez-Reverte es su biblioteca, donde tiene más de 30.000 libros. Como él mismo ha reconocido en alguna ocasión, "una cuarta parte no la he leído, y tal vez no llegue a hacerlo nunca. Pero es que una biblioteca, además de memoria y archivo de lo ya leído, es también compañía y proyecto de vida".





Esa joya tan personal crece día a día. Por eso no es díficil ver a Pérez-Reverte en la madrileña Cuesta de Moyano buceando entre libros antiguos, desde Proust hasta Cervantes. Desde Woolf a Cortázar, siempre al acecho de tesoros de un valor incalculable. Tal vez alguna vez en una librería antigua de Nápoles o Roma, haya encontrado "La Reina del Sur" traducido al italiano.





La otra gran pasión del cartagenés es el mar. Y eso se palpa en muchas de sus obras. Quien haya leído "Cabo Trafagar" o "La Reina del Sur" se da cuenta. Pérez-Reverte sabe de lo que habla cuando Teresa Mendoza navega en aguas del Estrecho a bordo de una narcolancha con Santiago López Fisterra para introducir droga en España.









Su pasión por el mar lo ha acompañado desde muy pequeño. Con solo 18 años hizo su primer curso de buceo, y en alguna ocasión ha compartido sus pequeños accidentes naúticos con sus seguidores en las redes sociales.









Pérez Reverte, el Gran Espadas que saca los colores a Irene Montero

Al escritor no le duelen prendas cuando tiene que sacarle los colores a algún miembro del Gobierno. A la ministra de Igualdad, Irene Montero, responde sin tapujos, al más puro estilo del capitán Alatriste. En su última visita al programa “El Hormiguero”, a Pablo Motos le dijo: "¿Me va a cambiar a mí el lenguaje Irene Montero? A la lengua española déjela tranquila".





En el mismo programa de televisión habló sobre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien calificó como un personaje "interesantísimo para un novelista". Y al que no ha dudado en definir como “malo, chulo, ambicioso, arrogante y cínico. Es un pistolero. Ha matado a todos y no ha matado al Rey porque le interesa".





Las redes sociales, esos relatos desde el bar de Lola

Pérez-Reverte es uno de los escritores más activos en redes sociales. Cuenta con más de dos millones de seguidores en Twitter. Con todos ellos ha venido compartiendo reflexiones, opiniones e incluso sus columnas semanales que firma en el suplemento "XL Semanal". Todo en 130 caracteres que escribía desde el bar de Lola.

Pero, ¿Existe realmente el bar de Lola donde Pérez-Reverte se encuentra con sus seguidores? La respuesta tendremos que buscarla en uno de sus muchos tuits. O preguntarle a él directamente. Aunque valdría la pena tener en cuenta que en literatura, toda relación entre ficción y realidad es pura coincidencia.

Lola cierra el bar, así que resumo: un personaje icónico, un mito, puede y debe evolucionar y ponerse al día (como el espléndido Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch); pero no debería ser manipulado más allá de los límites marcados por el autor que lo creó y lo hizo famoso. pic.twitter.com/tf0qFNQwjd — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 3, 2021





Han pasado ya once años desde el primer tuit de Pérez-Reverte. Para los nostálgicos, ahí van sus primeras palabras. Era un 30 de marzo de 2010. Ese día, Twitter le daba la bienvenida: "Es la primera vez que entro en esta cueva del cíclope. Si alguna vez más lo hago, pondré la marca (APR) al principio. Prometo dejarme caer de vez en cuando: un libro leído o por escribir, cualquier cosa. Me siento aquí como virgen en cuartel. Abrazos. Gracias a todos. Lo dejo por hoy. Vuelvo a la lectura de lo que tenía entre manos: Breviario mediterráneo, de Matvejevic"

Durante más de una década, Pérez-Reverte ha dado lo mejor de sí también en las redes. Nos hemos reído con él, nos hemos emocionado, hemos sentido su solidaridad hacia los animales cuando publica posts sobre cachorros abanonados o perros perdidos. Y a más de uno le ha dado algún que otro quebradero de cabeza. Todo al más puro estilo Pérez-Reverte.

Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día.https://t.co/WC0QphwWvL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 2, 2021





Sí, tal vez Pérez-Reverte no sea el hombre más honesto, pero es un hombre valiente. Hacen falta más hombres valientes al más puro estilo Alatriste. Con el permiso de Arturo. Eso siempre.





TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:





Pérez-Reverte sentencia 'El juego del calamar' después de verla de principio a fin: "El final..."

Pérez-Reverte zanja sus críticas a Montero: "El andaluz NO es vulgar, hay personas que sí"

Chiquito de la Calzada, Pérez Reverte o el Betis, entre las referencias españolas que se cuelan en Superman