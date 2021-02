El piropo de José Manuel Soto a una diputada vasca: “No me he podido resistir”

José Manuel Soto ha levantado revuelo en las redes sociales tras un comentario dirigido a Beatriz Fanjul, diputada vasca del Partido Popular, cuando esta escribía comentarios sobre el partido de Pablo Iglesias: “Podemos es una anomalía democrática”, acto seguido el cantante contestó: “Tu tampoco eres normal de lo guapa q eres... (ya sé que no se llevan los piropos, pero no me he podido resistir...)” escribía.

Tu tampoco eres normal de lo guapa q eres...

(ya sé que no se llevan los piropos, pero no me he podido resistir...) — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 18, 2021

Al comentario no tardaron en responderle sus seguidores: "Verás cuando se entere Irene Montero", "A las prendas intelectuales hay que sumar las estéticas. Y que me perdone "Santa" Irene Montero" o "Totalmente de acuerdo, con respeto, pero de acuerdo".

¿Y SI EL RESTO DE ESPAÑA NOS INDEPENDIZAMOS DE CATALUÑA?

El cantante no ha querido dejar pasar los disturbios y las protestas que se están sucediendo los últimos días en varios puntos del país a raíz de la detención del rapero Pablo Hasél y ha achacado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser quien alienta y a su vez reprime las manifestaciones: “Los disturbios de estos días los alienta y los reprime el propio gobierno, solo nos queda saber si ganará el caos o el orden, lo que sí sabemos es quién perderá, nosotros...” escribía.

José Manuel Soto continuó lanzando una pregunta a sus seguidores: “¿Y si el resto de España nos independizamos de Cataluña? Nos libraríamos de pagar peajes al nacionalismo y Sánchez dejaría de apoyarse en ellos para gobernar, yo ahí lo dejo...”

Y si el resto de España nos independizamos de Cataluña?

Nos libraríamos de pagar peajes al nacionalismo y Sánchez dejaría de apoyarse en ellos para gobernar, yo ahí lo dejo... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 20, 2021

Ante la quema de mobiliario urbano y el destrozo de los locales, Soto era claro: “Si yo viera a un hijo mío quemando un contenedor la primera hostia se la daba yo, mano abierta y cargando todo el peso del cuerpo en la mano, mano de santo...”. “Hay que ver la que está liando la ultraderecha en las calles, comprendo que los boicoteen todos los partidos y todos los medios de comunicación, con esos fascistas no hay nada que hablar..”. Finalmente el artista ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado tras la contención de los últimos disturbios.

No es la primera vez que el artista andaluz usa sus redes sociales para criticar al gobierno de Pedro Sánchez. Anteriormente criticó la elección del exministro de Sanidad Salvador Illa como candidato a las elecciones catalanas y le designación de Iceta como Ministro de Política Territorial.

