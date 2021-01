La reacción de José Manuel Soto a los cambios en el Gobierno: "Cualquiera puede triunfar en la vida..."

Pedro Sánchezha remodelado su Gobierno tras imponer a Salvador Illa como candidato a la Generalitat de Cataluña. Son solo dos los cambios realizados en el ejecutivo:Carolina Darias al frente de la cartera de Sanidad y Miquel Iceta ocupará el Ministerio de Política Territorial.

Esta mañana, los nuevos ministros han jurado su cargo ante el Rey Felipe VI. Darias asume el "reto" de la cartera de Sanidad con "ilusión, responsabilidad y mucha humildad", tal y como ha afirmado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Miquel Iceta abandona el PSC para ocupar la cartera que deja libre la canaria. El catalán ha agradecido a Pedro Sánchez su confianza para designarle en este cargo.

Pero, ¿sabes como se han gestado estos cambios en el seno del PSOE?

El artista sevillano José Manuel Sotoha publicado en redes sociales un supuesto sobre cómo se habrían planteado los cambios realizados por Pedro Sánchez tras la designación de Illa como candidato a la Generalitat. En su publicación, podemos apreciar cómo, tirando de ironía, ha supuesto la conversación que el presidente del Gobierno habría mantenido con algún alto cargo del partido.

Para Soto, los hechos habrían ocurrido así: "-Presidente necesitamos un candidato para Cataluña

-Pongamos a @salvadorilla q se ha hecho muy popular

-Pero si no ha dado una...

-Da igual, la gente lo conoce y lo votará, son así de gilipollas...

-Y qué hacemos con #Iceta ?

-Dadle un ministerio

-Cual?

-Política Territorial"

Un supuesto al que sus seguidores no han podido resistirse a comentar, y que algunos consideran que puede haber sucedido tal cual lo ha narrado el hispalense.

José Manuel dame los números del Euromillón que lo has clavado

Hasta no hace mucho el pago a la incompetencia era ser nombrado eurodiputado. Va subiendo el caché.

Pero no ha sido la única referencia que el artista hispalense ha realizado respecto a la remodelación del gobierno. Para Soto, la incompetencia demostrada por Ábalos e Iceta han recibido el premio de ser nombrados ministros. Soto ha señalado en redes que: "Mucho ánimo a todos, si Iceta y Ábalos han llegado a ministros cualquiera puede triunfar en la vida..."

Sin embargo, los seguidores de Soto consideran que ambos ministros no han triunfado, sino que sus únicos méritos es tener el carnet de afiliado a un partido.

iceta y ábalos jamas hubieran llegado a ministros si no fueran unos sinvergüenzas y unos vendidos...

hasta la fecha, no está demostrado q uno pueda triunfar en la política en españa sin ser un sinvergüenza y un corrupto... al menos, no hasta el punto de llegar a gobernar.