Las emotivas palabras de Kiko Rivera y su mujer en el aniversario de la muerte de la madre de Irene

Se cumple un año desde que Mayte Vázquez, madre de Irene Rosales y suegra de Kiko Rivera falleciera tras una larga enfermedad y desde entonces las muestras de cariño en redes sociales han sido constantes por parte de la pareja.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido recordar una fecha tan señalada en su cuenta de Instagram, donde ha recordado a su madre con unas emotivas palabras: “Un año después sigo sin poder hacerme a la idea de que ya no te volveré a ver mamá y no sabes cuánto me duele… Me has dejado el alma rota.. te necesito siempre. Te amo mamá” escribía. Un mensaje al que le acompañaba una foto en uno de los días más especiales de su vida y en la que recibe un beso de su madre. Sus seguidores no han tardado en mostrarle su apoyo a través de los comentarios.

Además Irene Rosales ha compartido una historia mostrando una fotografía de su madre acompañada de un texto recordando la última noche que pasó junto a su madre: “Un año de la última vez que pasamos la noche juntas. Imbécil yo que no me llevé toda la noche abrazada a ti besándote y diciéndote lo mucho que te quiero” escribía.

KIKO RIVERA, EN GUERRA CON SU MADRE

Su yerno, Kiko Rivera, no ha querido tampoco dejar pasar una fecha tan emotiva y ha subido una foto en blanco y negro de Mayte acompañada de un mensaje cargado de sentimiento: “Te echo tanto de menos suegra. Un año ya desde que te fuiste y destrozaste nuestras vidas. Pero hoy no voy a dejar que me consuma la tristeza y voy a recordar todo lo bueno que me enseñaste. Por cierto sigo cumpliendo la promesa...tú y yo sabemos lo que es” finalizaba el cantante y Dj dedicándole las palabras a una de las personas más importante de su vida en los últimos años.

Palabras de Kiko Rivera que llegan en plena guerra contra su madre, Isabel Pantoja. Tras sus últimas apariciones en ‘Sálvame’ para contar la decepción con la tonadillera, Kiko reconocía hace tan solo unos días el agotamiento de la guerra televisiva con su madre: “Ya no puedo más”. Y donde reconocía también tomar distancia con Isabel: "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño...incluso si es tu madre. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte”. Unas palabras que llegaron tras unas duras declaraciones en las que afirmó: "Mi madre me ha engañado”.

Una lucha que le ha llevado a refugiarse en su mujer Irene Rosales y en sus hermanos mayores Fran y Cayetano Rivera como han dejado constancia con sus apariciones en televisión o en las redes sociales. Recuperando el tiempo perdido junto a ellos tras crecer separados.

