Fran Rivera explica la verdadera relación que mantiene con su hermano Kiko: "Nos podemos pelear..."

Cuando Paquirri vivía, hizo todo lo que estuvo en su mano para que sus dos hijos mayores, Fran y Cayetano Rivera, fruto de su primer matrimonio con Carmina Ordóñez, y su hijo pequeño Kiko estuvieran unidos. Sin embargo, el torero falleció cuando el pequeño Kiko Riveratenía algo menos de dos años. De esta forma, los hermanos crecieron por separado.

Sin embargo, su padre estaría realmente feliz de verlos a los tres tan unidos como los hemos visto durante los últimos meses. Y es que en estos duros momentos para Kiko Rivera, el artista se está apoyando en sus hermanos mayores, Cayetano y Fran Rivera. De hecho, han pasado juntos la Nochebuena en compañía de sus mujeresLourdes Montes, Eva González e Irene Rosales y la compañía de sus hijos.

LOS RIVERA, MÁS UNIDOS QUE NUNCA

La relación entre ellos se hacía aún más intensa, cuando viajaron los tres juntos a ver a su tío Riverita, el hermano mayor de Paquirri que lamentablemente fallecía recientemente. De esa visita llamó la atención que los tres viajaran en el mismo coche y no cada uno por separado como habría sido normal unos años atrás.

Ahora, Fran ha vuelto a poner en valor la relación que mantiene con su hermano pequeño con un gesto en el que ha demostrado el enorme respeto que siente por Kiko.

EL MOMENTO TENSO DE FRAN Y CARLOS LATRE

Durante una entrevista con Carlos Latre en "Espejo Público", Fran Rivera le ha preguntado al humorista si en algún momento ha imitado a alguno de sus hermanos. El humorista catalán daba un nombre: Kiko Rivera, y aprovechaba para felicitar al colaborador de Susanna Griso por haberse acercado a su hermano pequeó tras años distanciados.

Acto seguido,ambos vivieron un inesperado momento de tensión durante la entrevista, instante que hasta la presentadora del programa, Susanna Griso, ha comentado. Y es que Carlos Latre sacaba el nombre de Isabel Pantoja a relucir para contar que es una de sus artistas imitadas, a lo que Fran Rivera respondía tajante y daba paso a otro asunto.

Un gesto hacia su hermano pequeño realmente significativo, ya que el dj ha dedicado palabras muy duras sobre la relación que mantiene con la tonadillera y que reflejan el distanciamiento que atraviesan madre e hijo, como esta publicación de Kiko en Instagram: "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño...incluso si es tu madre. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte".

