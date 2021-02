kiko Rivera se derrumba ante el distanciamiento con Isabel Pantoja: "Ya no puedo más"

Todas las alarmas saltaban en una entrevista que Kiko Rivera concedía a la periodista Mila Ximénez a finales de 2020. Según contaba entonces el propio Kiko, su madre le habría engañado respecto a la herencia de su padre, que fallecía mientras toreaba en la plaza de toros de Pozoblanco, en Córdoba.

Kiko contaba entonces que habría encontrado trajes y otros objetos personales de su padre escondidos en Cantora, la finca donde vive Isabel Pantoja con su madre Ana. A partir de ese momento, el Dj se distanció de su madre cada vez más. Tanto que ahora la distancia parece insalvable.

IRENE, EL GRAN REFUGIO DE KIKO

De hecho, Kiko Rivera , lejos de pasar las Navidades con la tonadillera, se refugiaba en su mujer, Irene Rosales. Y también encontraba un gran apoyo en sus hermanos mayores, Fran y Cayetano Rivera. De hecho, hemos visto a los tres hermanos juntos en numerosas ocasiones en estos últimos tiempos, algo que no era habitual.

Sin embargo, parece que Kiko está recuperando el tiempo perdido con ellos. Desde que Paquirri falleciera, los tres hermanos se separaron y crecieron como desconocidos, pero el cariño siempre estuvo ahí. Un cariño que estos meses toma especial relevancia, y que estaría ayudando a Kiko a afrontar estos duros momentos.

KIKO YA NO PUEDE MÁS

El Dj publicaba en redes un mensaje a su madre, con la que ha asegurado sentirse muy "decepcionado". A Isabel Pantoja le dedicaba estas palabras: "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño...incluso si es tu madre. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte".

Ahora, Kiko se ha confesado ante sus seguidores. En un video que ha publicado en su cuenta de Instagram, ha estallado ante la situación. Asegura que está cansado de escuchar opiniones sin ningún fundamento sobre su vida privada, ya no puede más, que está cansado de todo lo que está viviendoy afirma rotundo: "Necesito un descanso mental. No me voy a volver a sentar en un plató".

Como el propio Kiko contaba en un programa especial de Telecinco, "Cantora: La herencia envenenada", habría pedido a sus abogados revisar el testamento de su padre: "Mi madre me ha engañado”, decía entonces. Ahora más que nunca, Kiko sigue contando con sus hermanos mayores, Cayetano y Fran Rivera.

También te podría interesar:

Inesperadas palabras de Kiko Rivera a Isabel Pantoja: "Tienes derecho a distanciarte de quien te hace daño"

La drástica decisión de Kiko Rivera tras su última entrevista: “Por mi salud mental”

La inesperada decisión de Isabel Pantoja ante su distanciamiento con Kiko Rivera: "Tierra de por medio"

La inesperada reacción de "El Cordobés" ante el enfrentamiento entre Fran Rivera e Isabel Pantoja