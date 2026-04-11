La Guardia Civil rescata a un deportista de wingfoil a la deriva en Cabo de Gata

La Guardia Civil salva la vida de un wingfoiler a 1,5 millas de la costa de Cabo de Gata

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha rescatado a un deportista de wingfoil que se encontraba a la deriva, incapaz de regresar a la orilla. El rescate se ha producido cuando el deportista estaba ya a 1,5 millas de la costa de Cabo de Gata (Almería).

La operación de salvamento se ha iniciado a las 17:00 horas del pasado día 10, cuando el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de Almería (062) recibió una alerta. Inmediatamente, se ha movilizado a la patrullera Río Tietar, que ha procedido a la búsqueda y localización del wingfoiler.

Tras rastrear la zona, la patrullera ha localizado al deportista y lo ha trasladado a la base del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil. La rápida actuación y localización del deportista han sido clave para evitar un desenlace fatal.

Recomendaciones para deportes acuáticos

A raíz de este suceso, la Guardia Civil ha recordado una serie de pautas fundamentales para practicar deportes acuáticos de forma segura. La seguridad, subrayan, comienza mucho antes de entrar en el agua.

Entre las indicaciones destacan la importancia de revisar las condiciones meteorológicas, como el viento, las mareas y el oleaje, antes de salir. También es crucial conocer los propios límites físicos y familiarizarse con la zona, sin sobreestimar las propias capacidades.

Además, es imprescindible informar a alguien en tierra sobre la ruta prevista y los horarios. Se debe utilizar siempre material homologado y llevar un sistema de comunicación, como un teléfono móvil en una bolsa estanca o una radio VHF.