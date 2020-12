El estudio que cuestiona tajantemente la eficacia de la cuarentena contra el Coronavirus

Es una de las decisiones que toman las autoridades con mayor frecuencia para conseguir bajar la tasa de incidencia y reducir el número de contagiados por Coronavirus. Se trata del confinamiento. El primero se vivió en España el 14 de marzo, entonces el gobierno de Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma y solo podían salir a trabajar las personas que tuvieran trabajos esenciales. España se quedó parada; y sus calles, vacías.

Sin embargo, un estudio cuestiona de forma rotunda la eficacia de a cuarentena pra conseguir combatir al COVID 19. Según este grupo de expertos, aislar a las personas contagiadas y a sus contactos directos con el fin de que el virus no se propague, no siempre funciona.

El motivo, según este estudio, es que hay cuarentenas que son demasiado cortas, porque al parecer, los pacientes con un sistema inmune muy débil tienen capacidad para seguir transmitiendo la enfermedad durante 20 días. Quién hace esta afirmación es la prestigiosa publicación "The Lancet", que tras recopilar 98 estudios científicos sobre este aspecto de la pandemia, llega a conclusiones que resultan muy relevantes.

Uno de los resultados que más llama la atención es que el momento más crítico para contagiar el coronavirus comienza dos días antes de que el paciente comience a experimentar los síntomas, por tanto, resulta más complicado establecer medidas para que el virusno se propague.

