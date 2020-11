España, entre los ocho países de la UE sin restricciones en los aeropuertos

Las restricciones por el coronavirus cada vez son más comunes en los aeropuertos. Sin embargo, no es el caso en España, que es uno de los ocho países europeos que todavía se resiste a implantar medidas relativas a la pandemia allí.

Italia, Grecia y Austria piden someterse a un test PCR, y que este sea negativo, a los visitantes extranjeros que quieran entrar a su territorio y procedan de países de la 'lista roja' (más incidencia del virus). Al igual que Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Serbia. Alemania y Reino Unido añaden otra medida más: guardar cuarentena hasta que se conozca el resultado.

En el caso de Bélgica, Armenia, Bielorrusia, Chipre, Estonia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Rumanía y Suiza, los visitantes procedentes de zonas 'rojas' deben rellenar un cuestionario. Según la valoración de las autoridades, lo que se exponga en el mismo puede llevar a la realización de un PCR y/o la cuarentena.

España permite la libre entrada de viajeros procedentes de la Unión Europea y/o el espacio Schengen, sin restricciones. Ha adoptado la misma posición que Bulgaria, Croacia, Francia, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Suecia. Más allá de la UE, las limitaciones tampoco se dan en el caso de Albania, Andorra, Macedonia del Norte, Mónaco, Montenegro y Turquía.

Por contraposición, Azerbaiyán, Dinamarca, Hungría, Moldavia, República Checa, Rusia y Ucrania prohíben la entrada a quienes lleguen procedentes de los territorios en riesgo por la covid-19. Más allá de las fronteras comunitarias, sólo se permite la entrada en la UE por motivos no imprescindibles a viajeros que proceden de Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Uruguay y China.

A pesar de que se ha pedido en algunas ocasiones que al menos haya PCR en los aeropuertos españoles, no se ha adoptado ninguna medida al respecto hasta la fecha. En junio, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no se mostró partidario de hacerlo: “El realizar pruebas diagnósticas a la llegada de los aeropuertos es (más de pruebas, digamos, de interés, como pueda ser la PCR) inviable. Tanto por los tiempos que cuesta como por los recursos que requiere como por el período de espera que tienen que llevar los pacientes en estos lugares. Y, además, porque no garantiza en absoluto que uno o dos días después vaya o no a haber casos entre esos que inicialmente dieron negativo”.