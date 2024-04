Las regatistas motrileñas Lola Molina, María Rubiño y Paula Vílchez completan el podio sub 11

El Club de Mar de Almería acogió, durante dos días, la quinta prueba del Campeonato Provincial de vela de la zona de Almería y Granada para la clase optimist. La expedición del Real Club Náutico de Motril (RCN Motril) estuvo formada por nueve regatistas: dos en la categoría sub 16, cuatro en sub 13 y tres en sub 11.





En la primera jornada se disputó una sola prueba con vientos flojos del suroeste. En la segunda, y con vientos moderados del norte y nordeste, se pudieron celebrar cuatro mangas, para así poder descartar el peor resultado de los conseguidos. El RCN Motril ocupó el podio al completo en la categoría más joven, la sub 11 femenina; a lo que se unió el tercer puesto de la sub 13 femenina.





En sub 11 el podio lo completaron, por ese orden, Lola Molina Correa, María Rubiño Díaz y Paula Vílchez García. En la categoría sub 13 el primer puesto fue para Sofia Ross Abramova, del Club de Mar Almería, seguida de Carmen Álamo Sevilla, del Real Club Náutico de Adra; siendo tercera la motrileña Ana Pozo Martin, del Náutico de Motril. La siguiente prueba del provincial, a celebrase durante los días 18 y 19 de mayo, tendrá como protagonistas a las aguas del Real Club Náutico de Motril.