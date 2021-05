El duro recado de Joaquín Leguina tras su expediente de expulsión del PSOE: "La culpa la tiene Pedro Sánchez"

En los últimos días la rotunda victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo, ha hecho tambalearse a los demás partidos. Ha ocurrido con Ciudadanos, que no llegó a conseguir escaño, y ha ocurrido dentro del Partido Socialista.

Primero se conocía la dimisión del secretario general de PSOE en Madrid, José Manuel Franco, después que Ángel Gabilondo no recogería su acta en la Asamblea de Madrid, renunciando así a liderar el partido, y más tarde la Ejecutiva Federal del partido decidió abrirles un expediente de expulsión tanto a Joaquín Leguina como a Nicolás Redondo, dos históricos del partido.

“LA CULPA ES DE PEDRO SÁNCHEZ, QUE ES EL DUEÑO DEL PSOE”

Para dar su versión, el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha pasado por el programa de Telemadrid 'La Redacción', presentado por Adela González. En él, Leguina ha sido claro: “A mí no me ha llegado ninguna notificación”, afirmaba.

Joaquin Leguina : la culpa de todo la tiene Sánchez @sanchezcastejonpic.twitter.com/WdMltSvHDz — TVMASPI (@sebas_maspons) May 8, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, Leguina se defendía y decía tener abogados más que suficientes: “Supongo que en los estatutos, que no conozco porque hace muchos años que no me dedico a la política interna del PSOE, habrá un sistema de defensa, ya tengo abogados más que suficientes para defenderme”, aclaraba terminando con una dura frase: “Si me expulsa va a acabar en los juzgados”.

Ante las declaraciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Adela González le preguntaba que a quién le estaba plantando cara en ese momento, si al PSOE o a Pedro Sánchez, algo en lo que Leguina no ha dudado: “Solo a Pedro Sánchez que es el dueño del PSOE, lo que ha hecho en Madrid no tiene nombre”, decía con rotundidad.

“LO QUE LE HAN HECHO A ÁNGEL GABILONDO ES UN DESPRECIO”

Por otra parte, Joaquín Leguina ha querido defender a su compañero Ángel Gabilondo, que tuvo que ingresar en las últimas horas en el hospital por un problema cardíaco: “Además quiere echarle la culpa a Ángel gabilondo y no tiene ninguna culpa, la culpa entera la tiene Pedro Sánchez”.

“A Gabilondo le han hecho cambiar de idea 20 veces, es un desprecio”, afirmó el expresidente de la Comunidad.

HERRERA: "LEGUINA ES EL ÚLTIMO SOCIALISTA QUE SUPO GANAR MADRID"

Tras el expediente de expulsión ideado contra Nicolás Redondo y Joaquín Leguina por recibir en un acto a Isabel Díaz Ayuso, Herrera ha señalado este viernes que es el mejor ejemplo para explicar en qué se ha convertido el Partido Socialista actual: "El mal perder les ha obligado a abrir un expediente de expulsión a dos grandes socialistas. Ambos cometieron el pecado de recibir a Ayuso. Este PSOE, que ha hecho el ridículo en Madrid, quiere echar a Redondo y a Leguina, el último socialista que supo ganar Madrid. Esto demuestra el escombro en el que se ha convertido en este partido".

También te puede interesar:

El PsOE abre expediente de expulsión a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo

Herrera explica en qué se ha convertido el PSOE tras el expediente de expulsión a Leguina y Redondo

Joaquín Leguina, en TRECE: "Si me echan, volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto"

Joaquín Leguina, en 'El Cascabel': "Podemos está contra la Constitución"