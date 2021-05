Herrera explica en qué se ha convertido el PSOE tras el expediente de expulsión a Leguina y Redondo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan por el final del estado de alarma el próximo domingo: "Se acaba sin que el Gobierno haya creado un escenario jurídico solvente para las comunidades autónomas. No tienen instrumentos para tomar decisiones".

En este sentido, Herrera ha analizado las últimas decisiones tomadas desde la calle Ferraz: "El Partido Socialista pasó de que esto ha sido un pequeño revés a experimentar ahora mismo un juego de máscaras políticas que se están llevando por delante el nombre de personas decentes. El esperpento que están montando en las últimas horas deja claro que la dirección del partido está controlada por un mono con una pistola".

"Han cesado a José Manuel Franco y a Ángel Gabilondo, ninguno de los dos es responsable de la crisis en Madrid. El auténtico responsable, que es Pedro Sánchez, y el grupo de gurús que le siguen. No deja de tener cierta ironía polémica que la campaña guerracivilista que montaron acabe con la destitución de una persona que se apellida Franco", ha explicado el comunicador.

También ha aprovechado para analizar la situación del candidato socialista, Ángel Gabilondo, tras los últimos movimientos de la dirección del Partido Socialista: "Gabilondo no tiene la culpa de la derrota, tampoco la tiene el señor Franco, lo único que hicieron es cumplir órdenes de la Moncloa. Después salió Ábalos para decir que han perdido porque han cometido errores. Mienten, intentan engañar a la opinión pública diciendo que no han sabido colocar el mensaje. Sí lo han colocado, lo que pasa que eran mensajes equivocados, porque la gente quería trabajo, serenidad y vosotros habéis ofrecido guerra civilísimo y lenguaje inclusivo".

En cuento al expediente de expulsión ideado contra Nicolás Redondo y Joaquín Leguina por recibir en un acto a Isabel Díaz Ayuso, Herrera ha señalado que es el mejor ejemplo para explicar en qué se ha convertido el Partido Socialista actual: "El mal perder les ha obligado a abrir un expediente de expulsión a dos grandes socialistas. Ambos cometieron el pecado de recibir a Ayuso. Este PSOE, que ha hecho el ridículo en Madrid, quiere echar a Redondo y a Leguina, el último socialista que supo ganar Madrid. Esto demuestra el escombro en el que se ha convertido en este partido".

Horas después de que se conociera esta noticia, el propio Joaquín Leguina ha atendido la llamada de 'El Cascabel' de TRECE para explicar cómo ha recibido esta noticia: "Me he enterado por los medios de comunicación, pero estoy aquí muy tranquilo".

El histórico líder socialista ha explicado cómo se gestó este encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid: "También invitamos a Gabilondo. Es una fundación pensada y creada por el que fuese jefe de Gabinete de Adolfo Suárez durante muchos años. Él murió y el legado lo ha cogido su hijo. Se dedica sobre todo a personas con problemas mentales y les ayuda a sacarles del agujero. Trabajan con caballos, porque tienen mucha eficacia. Fue Nicolás Redondo quien invitó a Ayuso, porque es el presidente, y naturalmente la recibimos con cariño y ella nos dedicó unas palabras también cariñosas. Yo dije después que no iba a votar a Pedro Sánchez, me pueden decir que Sánchez no se presentaba, pero desgraciadamente para el PSOE sí se presentaba".