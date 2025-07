Día 8. El Castillo de La Calahorra pasa a manos públicas

El Castillo de la Calahorra, ubicado en el municipio granadino del mismo nombre, ha sido escenario de varias series y películas, que han encontrado en su aspecto rojizo, sus torres redondeadas y su ubicación entre cumbres nevadas, la localización perfecta. Aparece en la serie La Casa del Dragón, en la precuela de Juego de Tronos o en la película Tirante el Blanco. Sean Connery fue testigo de su belleza en El viento y el león y Vicente Aranda llevó a La Calahorra a todo el equipo de Juana la Loca.

“La gente vive donde quiere. Y si los vecinos tienen la oportunidad de trabajar en su pueblo, no se tendrán que ir a la ciudad. Adquiriendo el Castillo de La Calahorra, no solo vamos a gestionar un bien patrimonial, sino también a crear empleo y a mover actividades y visitas para impulsar el comercio y la economía local. Cualquier obra de teatro, cualquier representación musical, etc, que llevemos a La Calahorra, irá en esa dirección. La Diputación va a actuar en el monumento para dejarlo en perfecto estado, pero al mismo tiempo estará abierto al público en cuanto firmemos ante el notario la adquisición que ya hemos acordado con los propietarios”.

Con Francis Rodríguez hemos hablado también del futuro Museo Provincial, que stará ubicado en la antigua sede del Banco de España de Granada, y del Museo de la Semana Santa de Granada, que estará ubicado en Guadix.

Cuenta conmigo

En esta octava etapa de nuestra gira por el litoral andaluz, nos hemos querido aciordar de las personas mayores que, por el motivo que sea, sufren una soledad no deseada. El verano no es igual para estas personas, y la Diputación está poniendo en marcha un programa de acompañamiento que se llama Cuenta Conmigo.

Los detalles nos los ha contado Elena Duque, Diputada Provincial de Bienestar Social y Familia (puedes escuchar la entrevista en esta misma página).