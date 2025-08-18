El hijo de Neymar anima a su padre después de verle llorando tras la goleada ante el Vasco de Gama de Coutinho: "Quería que supieras..."

El Vasco da Gama de Philippe Coutinho -autor además de un doblete - le propinó este domingo una histórica goleada por 0-6 al Santos de Neymar en el partido correspondiente a la vigésima jornada del Campeonato Brasileño disputado en el estadio Morumbis de São Paulo, ante una atónita afición que durante gran parte del segundo tiempo estuvo de espaldas a su equipo.

Pocos minutos después de la goleada, el Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier. El 0-6 es la mayor goleada que el Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de la Liga en casa.

neymar

El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6. Una goleada que se ha convertido en la peor sufrida por el jugador brasileño en su carrera.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

el mensaje de su hijo

El jugador brasileño ha compartido en redes sociales el mensaje que le ha enviado su hijo tras verle llorando después de la goleada ante el Vasco de Gama: "Buenas noches papá, sé que hoy fue un día difícil para vos y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, sepas que yo siempre voy a estar acá a tu lado para apoyarte".

El mensaje del hijo de Neymar a su padre tras la goleada ante el Vasco de Gama

"Vos sos más que un excelente padre, sos un ídolo, sos mi inspiración, y aún en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenelo en mente", continúa el mensaje.

"Ten en cuenta que tu familia está acá a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Vos sos MI papá, y siempre ten presente que yo estoy acá para vos", se puede leer en el mensaje del pequeño a su padre.

"Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y lo vas a seguir haciendo. Sos increíble. Te amo con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién sos, porque vos sos capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso; en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides: SOS INCREÍBLE… ¡VAMOS CONTRA ELLOS!", concluye el mensaje.