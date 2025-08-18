El ingeniero Resco de Dios: "Nos hemos olvidado de afrontar el estado de vegetación de los montes"

Vista de las llamas en Vilamartin de Valdeorras y O Barco de Valdeorras mientras continúa activo el incendio forestal de A Rúa (Ourense).

Continúan activos 40 fuegos que siguen arrasando Galicia, Extremadura y Castilla y León, solo una muestra del horror que estamos viviendo esta temporada de incendios. Los expertos alertan de que no solo es cuestión de más medios para su extinción. La clave está en los cuidados, en la gestión preventiva de los bosques, que se está haciendo mal.

En Herrera en COPE, Víctor Resco de Dios, doctor por la Universidad de Wyoming y catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lérida

En Herrera en COPE, Víctor Resco de Dios, doctor por la Universidad de Wyoming y catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lérida, ha advertido de que estos fuegos se han visto agravados por “la falta de prevención y de medios para combatirlos”. "Estamos viendo que los grandes incendios son cada vez más grandes. Cuando uno se nos va de madre es más difícil de controlar porque tenemos cada vez más combustible, nos hemos olvidado de afrontar el estado de vegetación de los montes".

"No estamos frente un fenómeno imprevisible"

El también coordinador en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña recuerda que no hemos aprendido la lección porque este precisamente "no está siendo el verano más violento" en cuanto a incendios. "En el año 94 se quemaron medio millón de hectáreas, por lo que no estamos frente un fenómeno imprevisible, sino ante algo que venimos viendo desde hace tiempo".

Burócratas de Bruselas

A su juicio, las quejas de agricultores y ganaderos por lo que llaman 'burócratas de Bruselas' están más que justificadas. "Tienen mucha razón porque tenemos una legislación que no solamente no invierte en prevención, sino que desincentiva a aquellas personas que todavía quieren trabajar en el campo y que son nuestro mejor salvavidas contra los incendios". Es el caso por ejemplo del reglamento de la Restauración de la Naturaleza "que promueve expandir las áreas protegidas".

Sin embargo, advierte el experto, "lo que hemos documentado en la zona de Galicia o Zamora, es que las redes protegidas queman 17 puntos por encima de lo que deberían, porque en esa parte del país la superficie forestal protegida es el 38%, pero concentra el 55% del área quemada".

Pero eso no es todo. "Allí los incendios queman con más severidad, en concreto, con un 20% más intensidad y eso multiplica por 9 el riesgo de que la población que vive en la periferia de un bosque protegido se vea expuesta a las llamas".

La legislación está favoreciendo el problema de los incendios" Víctor Resco de Dios Doctor por la Universidad de Wyoming, catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lérida

"Un agricultor que quiera recuperar antiguos cultivos en una zona que se abandonó hace 50 años y que ahora mismo es monte, si quiere roturar para volver a plantar, va a encontrarse con una vegetación que le pide una evaluación de impacto ambiental, y costes muy elevados con lo cual se desincentiva esa actividad agraria. Ya no es que la que los legisladores no hagan lo suficiente por legislar, sino que es que encima dificultan la labor aquellas personas que quieren seguir trabajando en el medio".

PACTO DE ESTADO

Resco de Dios apela a la necesidad de un pacto de Estado para la gestión de los montes, tal y como proponía este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien reconoce que a lo largo del tiempo, "ha servido básicamente como un escudo tras el que ciertos políticos se parapetan". "Se ha estado utilizando el cambio climático de una manera torticera", lamenta.

En su opinión, "necesitamos algo que vaya más allá de políticas partidistas, de los intereses de ciertos lobbies y que realmente miré por el bien común, porque el cambio climático está aquí y va a agravar cada vez más el problema de los incendios, y sabemos cómo disminuir los efectos más negativos a través de la gestión del territorio y del combustible".