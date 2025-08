Día 24. Benahavís, el paraíso malagueño del golf donde habita la calma 

4 de agosto de 2025. El “Diario de un periodista en verano” cae en mis manos. Es mi turno. Tras recorrer las costas almerienses, gaditanas y onubenses con Dani Trigo y Laura García, me toca ponerme al frente de los micrófonos de COPE Andalucía en esta gira de verano 2025. Había ganas. Muchas.

5:30. Suena el despertador. Y entonces da igual. Da igual que trabajes en la radio o en la NASA. No importa que estés en Andalucía o en las antípodas de esta tierra. Porque aquí o en los confines del mundo, cada lunes, el sonido del despertador se hace más cuesta arriba. A no ser que lo que venga después sea un paseo por un pueblo de casitas blancas y raíces árabes, un torneo de golf o un baño en el Mediterráneo. Ese Mediterráneo que sabe a espetos, a tardes de sol y a verano.

SABOREANDO LA COSTA DESDE LAS ALTURAS

Y ese es el Mediterráneo que hoy nos disponemos a descubrir. A primera hora de la mañana, el equipo de COPE Andalucía se pone rumbo a Benahavís, un pintoresco municipio situado en la Costa del Sol occidental, a solo unos pocos kilómetros de algunas de las playas más deseadas de Andalucía.

Toca coger el coche. Salimos desde Málaga. Tengo que reconocer que tardo más de lo previsto en llegar. Y creo por una vez en mi vida, no es porque me haya perdido. Si no porque he disfrutado del camino. La carretera te deja unas vistas de película. Y como es lunes por la mañana, apenas hay tráfico.

Ya en la carretera vamos disfrutando del paisaje que nos deja Benahavís

Nosotros llegamos hasta aquí conduciendo. Porque llegar de otra forma es complicado. Las infraestructuras ferroviarias no son las más propias para un municipio como este, destino turístico de primer nivel.

UN LUGAR PARA QUEDARSE A VIVIR

El concejal de Turismo en el ayuntamiento de Benahavís se muestra preocupado: “Hace falta el tren litoral que una Nerja con Algeciras. Cada año vemos que la población va creciendo, pero las infraestructuras no. Es un problema que tenemos todos los municipios de la Costa del Sol. No es normal que haya tantos atascos. Y eso es algo que tiene que saber el gobierno central.”

Scott Marshall recuerda que “somos un referente turístico y a muchos niveles. Que tengamos este problema casi a diario y no solo en la época estival, no tiene ningún sentido.” El tren litoral uniría la costa entre Nerja y Algeciras. Según un estudio realizado por Unicaja a principios de 2024, “al menos 90.000 los viajeros diarios del tren litoral en Málaga. Junto con el Cercanías, sería el tercero de España por volumen de usuarios al año".

Benahavís está rodeado de picos, sobre la falda de la Sierra Blanca

Benahavís es puerta de entrada de la imponente Parque natural Sierra de la Nieves. El paisaje se llena de castaños y almendros. Desde aquí se divisan más de 100 kilómetros de la costa española y buena parte de la del norte de África y algunas de las playas más espectaculares de la Costa del Sol.

Me cruzo con algunos madrugadores. Van en bici. Les esperan esas rutas en bicicleta por los escarpados parajes donde el río Guadalmina es protagonista. Llegamos sobre las 11. Y si hay algo que nunca deja de sorprenderme es la tranquilidad de este sitio. Es un pueblo en mitad de un paisaje escarpado donde hay mucho de tranquilidad. De esa tranquilidad que tanto buscamos en medio de la temporada sin éxito, y que aquí fluye sin esfuerzo alguno. Paradojas de la vida.

GOLF, NATURALEZA Y CALMA. MUCHA CALMA

Y es aquí, en este rincón donde el tiempo parece ir más lento de lo normal, donde se instala hoy el set de COPE Andalucía. No es la primera vez que nos detenemos en este municipio. Años atrás hemos tenido la oportunidad de conocer uno de los doce campos de golf que hay aquí. Recuerdo que estuvimos en La Zagaleta, solo accesible para residentes. Este año cambia el escenario, pero no la esencia de este lugar.

Cuando conoces Benahavís, entiendes que muchos extranjeros quieran vivir aquí. 9256 personas viven aquí según el Instituto de Estadística y cartografía de Andalucía. “Un 68% de los empadronados son extranjeros”. O mejor dicho, lo fueron en su día. Porque hoy son vecinos de Benahavís.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

La tan cotizada tranquilidad es una de las cosas que más me gusta de este pueblo. Se lo digo a Scott Marshall, el concejal de Turismo del ayuntamiento de Benahavís, cuando nos sentamos con él. Scott nos cuenta que “es un destino para los amantes de la naturaleza. Los planes son muchos: el cañón de las Angosturas, senderos. Estamos en un enclave de montaña muy frondosa y verde con ríos. Cuando piensas en Andalucía, nunca imaginas en un paisaje como este”.

Scott conoce bien el término municipal de Benahavís: “Somos el municipio con más hoyos de golf por habitante en Europa. Hay campos muy variados. Algunos son muy fáciles, y otros más de montaña como La Zagaleta. Lo importante es que hay campos para principiantes y jugadores con más nivel. Y lo mejor de todo, es que están en plena naturaleza.”

El día va terminando. Toca volver a Málaga a reponer fuerzas para mañana. Cuando cojo el coche, me doy cuenta de que regreso con una sensación: Merecía la pena hoy que sonara el despertador. Aunque sea lunes y estemos en agosto.