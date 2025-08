Día 23. Huelva capital, conmemorando la salida de Colón hace 533 años en plenas Fiestas Colombinas

Último día de la gira de COPE Andalucía por la costa Dorada de Huelva. Último día también para mí, que ese viernes cojo la mochila para volver a Córdoba y comenzar mis vacaciones de verano. Huelva me ha impresionado. Con esta experiencia, no he hecho otra cosa que certificar que vivimos en una de las mejores regiones del mundo. Huelva es costa, es naturaleza, es cultura e industria. Ponemos el broche final en su capital, que durante esos días está celebrando las Fiestas Colombinas, su feria, que conmemora el 533 aniversario de la salida de Cristóbal Colón y su expedición hacia América.

El último día no iba a ser menos y el ritmo frenético se apodera del micrófono. Entrevistamos a su alcaldesa, Pilar Miranda, que sale del coche frente a nosotros, en la puerta de la Plaza de Toros, ya en pleno directo porque la agenda de esos días la está llevando al límite. A 30 segundos de saludarla en antena, nos miramos y le digo que "vamos a ello". Asiente con la cabeza y comienza la entrevista.

"Las Colombinas nos recuerdan la gesta más importante de la humanidad. Huelva se merece ser mucho más reconocida. Somos la ciudad más antigua de Occidente", dice la alcaldesa, enumerando las variadas actividades que el Ayuntamiento ha propuesto para sus habitantes durante las fiestas. La feria de este año cuenta con cuatro casetas nuevas y una calle más, con una ampliación de la caseta de los conciertos.

las marismas del odiel, paraíso natural en plena capital

Son 16 espacios protegidos, que se combinan con uno de los parques industriales más grandes de España. Con capacidad de visita turística y una playa plenamente accesible. Las Marismas del Odiel están consideradas las marismas mareales más importantes de la Península Ibérica y un lugar importante en las vías migratorias de las aves en la ruta entre Europa y África.

El turismo, este año, está dando números muy relevantes para Huelva. Casi el 90% de ocupación hotelera en la provincia para el primer mes de julio. "Tenemos un hándicap, porque hemos tardado en tener muchas infraestructuras. Pero nos ha venido bien para no tener una provincia sin masificación", afirma David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva. La provincia tiene un tercio de su territorio protegido, "pero son lugares donde solo ahí se pueden vivir experiencias únicas, desde la tranquilidad".