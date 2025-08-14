El Leganés copia al Oporto y se marca un Luuk de Jong con su último fichaje

En la noche de este miércoles, el Club Deportivo Leganés realizó la presentación para la temporada 2025/26 del primer equipo masculino y femenino. Una cita para los aficionados pepineros en Butarque que vieron como a pesar del descenso a Segunda División, la ilusión sigue latente. Algo que se vio representado en la presentación del último fichaje Gonzalo Melero.

El jugador madrileño de 31 años llega procedente del Almería, en el que militó tres temporadas, y salió en su presentación de una caja gigante dejando boquiabierto a todo el público de Butarque. Nadie se esperaba esta sorpresa en un movimiento muy similar al que hizo el Oporto a principios del mes de agosto con Luuk De Jong. El centrocampista pepinero, que vestirá el dorsal 16, estuvo bien arropado en la presentación con su pareja la periodista deportiva Lucía Villalón, y Diego, su hijo de tres años.

Instagram de Lucía Villalón Mujer e hijo de Gonzalo Melero

La idea de la presentación del equipo luso y el pepinero fue la misma, pero las circunstancias fueron distintas. El Oporto iba a jugar un partido amistoso contra el Atlético de Madrid, y minutos antes, cuando nadie lo esperaba y se estaba presentando a la plantilla se anunciaba por megafonía la presencia del neerlandés cuyo fichaje solo conocían unos pocos miembros de la directiva y un par de jugadores que se lo cruzaron por el estadio.

El jugador neerlandés corrió por el césped para sumarse a sus nuevos compañeros, y tuvo un papel destacado en el encuentro. Con Gonzalo Melero, la situación y el lugar fueron distintos. Fue sobre un escenario y sin balón de por medio. Aunque había sonado para el equipo las cosas no se habían concretado al menos hasta este miércoles cuando sorprendió a todo Butarque.