Dura crítica de una colaboradora de Telecinco a Isabel Pantoja sobre la herencia de Paquirri: "Sinvergüenza"

La herencia de Paquirri sigue trayendo cola. Los hijos mayores del diestro, Fran y Cayetano Rivera, no han dejado de reclamar la herencia de su padre a Isabel Pantoja, incluso han optado por la vía judicial en más de una ocasión desde que el diestro falleciera durante una corrida de toros en la plaza de toros en la localidad cordobesa de Pozoblanco.

Ahora, el hijo que la tonadillera tuvo con Paquirri, ha afirmado sentirse engañado por su madre, el asunto de la herencia de Paquirri, cobra más fuerza que nunca. Según contó el mismo Kiko Rivera, habría descubierto trajes de su padre escondidos en la finca Cantora, donde reside su madre.

"UNA INFORMACIÓN QUE PODRÍA HACER ESTALLAR TODO"

Ahora, Paloma García-Pelayo, colaboradora de "El programa de Ana Rosa", ha desvelado una información que podría suponer un auténtico bombazo y un giro a toda esta historia.

La periodista ha insistido que Isabel se equivoca en la relación con su único hijo: "Creo que no solamente se equivoca, ella sabía perfectamente todas las condiciones legales y no se las había explicado".

#EXCLUSIVA | Isabel Pantoja quiere dividir Cantora en dos partes, la de su hijo y la suya, según Paloma García Pelayo #AR10Nhttps://t.co/ibc86WkU8M — Telecinco (@telecincoes) November 10, 2020

EL PARADERO DE LOS TRAJES DE PAQUIRRI

Después, la colaboradora destapaba una noticia que de confirmarse podría ser muy importante. Según su información, todo apunta a que Isabel habría escondido los trajes fuera de Cantora.

Ante esta posible decisión de la artista, la periodista decía: "Solamente espero que la información que me llega no sea tal. Los trajes habrían salido de Cantora, esta semana me llega una información más que todavía quiero contrastar y espero que solo sea un error más".

"SOLO ESPERO QUE NO SEA CIERTO"

Ante una información tan crucial sobre la herencia de Paquirri, Joaquín Prat, quiso insistirle a la colaboradora para que quedara del todo claro: "¿La información que tienes por confirmar es que esas cosas que vio Kiko Rivera en la habitación de su padre el pasado 2 de agosto ya no están allí?". La periodista, resignada, confiesa: "Espero que no sea cierto, pero me hacen llegar que los trajes han salido de Cantora".

"Después de todos los requerimientos notariales, lo que están transmitiendo los medios, seria una osadía... sería completamente de sinvergüenza", termina su discurso muy enfadada.

