Topuria, en El Partidazo de COPE: "Estoy deseando poder cumplir otro sueño más, que es convertirme en campeón de dos divisiones"

Este próximo 28 de junio, Ilia Topuria se enfrentará a Charles Oliveira en Las Vegas por el título de peso ligero de la UFC en Las Vegas. El hispanogeorgiano ya se encuentra en Estados Unidos y luchará por primera vez desde que anunció su cambio de categoría.

Y este miércoles Topuria ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE para contarnos cómo ha sido su proceso de preparación para el combate contra el luchador brasileño.

Juanma Castaño le preguntó por cómo fue la preparación en una categoría diferente de peso y el luchado admitió que "ha disfrutado del proceso". "Esta vez no he estado obsesionado con el recorte y son dos mundos totalmente diferentes. Sufrí demasiado en los anteriores recortes de peso y ahora he disfrutado. Estoy bastante emocionado y no puedo esperar por poder cumplir otro sueño más, que es convertirme en campeón de dos divisiones", explicaba.

Topuria también contó al director de El Partidazo de COPE cómo ve la pelea contra Oliveira y afirmó: "Todo el tiempo que me tomaba para noquear a mis oponentes era el tiempo que me tomaba en cerrarles la distancia. Y con Oliveira no voy a tener que hacer eso porque él desde los primeros minutos camina hacia adelante y eso para mí es perfecto".

Y agregaba: "Me favorecen esos movimientos porque estoy en mi salsa, en mi juego y cuando le empiece a combinar no me va a ver venir. Él está en un altísimo nivel en este deporte, pero yo estoy en otro nivel".

Para finalizar, el luchador agradeció todo el apoyo a la afición española y su entrenador de boxeo, Javi Climent, volvió a pronosticar con qué golpe finalizará Topuria su combate contra Charles Oliveira.