El padre de Pablo García aclara en El Partidazo de COPE: "A él le ha gustado Messi y simpatiza con el Barcelona, pero de ahí a que quiera jugar..."

Pablo García es uno de los nombres del momento. El jugador del Betis que se convirtió en la estrella de la sub-19 en las semifinales del Europeo fue noticia esa misma noche porque, en El Partidazo de COPE, pese a reconocer su pasión por el Betis, sus ganas de que le llame Pellegrini para iniciar la pretemporada con el primer equipo, no ocultó su gusto por el Barcelona: "Llevo toda la vida del Betis, desde que estaba en la barriga de mi madre. Tengo una preferencia, soy del Real Betis porque es el equipo de mi vida pero me tira mucho más el Barcelona. Aquí me junto siempre con los de la Masía, que además de jugadorazos son grandes personas".

Su padre, Ramón García, tuvo que escribir el siguiente tuit para evitar malentendidos a raíz de la entrevista con Juanma Castaño.

"Quiero aclarar para cerrar este tema. Que le han preguntado que a qué equipo de los dos prefiere y ha dicho que le simpatiza más el Barça. SIEMPRE PONIENDO POR DELANTE A SU REAL BETIS BALOMPIÉ. Nunca ha dicho nada de fichar ni de jugar con NADIE QUE NO SEA EL REAL BETIS. Tema cerrao".

Este miércoles, Ramón García recibió la llamada de El Partidazo, en la previa de la final del Europeo sub-19 entre España y Países Bajos, a las 20 horas.

Lo primero que hizo fue aclarar que ese tuit que escribió fue para "dejarlo claro. Sabré yo menos que nadie la preferencia que tenemos, lo que nos gusta y de dónde venimos. A nosotros, desde chico, a mí, me ha gustado el Barcelona porque he sido simpatizante de él. Y a mi Pablo siempre le ha gustado mucho Messi y ha simpatizado por el Barcelona. Pero de ahí a que él diga que él quiere jugar... Él no quiere jugar en ningún otro sitio", aclaró.

Ramón destacó el origen humilde de la familia: "Somos una familia humilde, muy trabajadora., con nuestro propio negocio, y cada vez que lo escucho hablar, me da auténtico gusto", presumió además de reconocer que tiene cierta popularidad, ya sea entre béticos de más edad o niños.

Y sobre todo, pese a esa situación, su misión ha sido la de "darle normalidad a todo, aunque a mí se me cae la baba y las lágrimas. A todos nos ha gustado de chicos que el futbolista nos firme y se haga una foto y ahora, por suerte, lo estamos viviendo en primera persona. Pero eso no le va a quitar la sencillez ni la humildad que tiene".

La familia ya ha hecho planes para poder estar en la final: "Hemos tenido que arreglarlo todo con el trabajo y nos quedamos los tres días. Tenemos un vuelo para volver a Sevilla el viernes".

Pablo García celebra el gol de España (@sefutbol)

Aseguró que Pablo no se pone nervioso por jugar un partido de fútbol, aunque se trate de una final, y que el ritual previo a la final será "hablaré con mi niño por la mañana por teléfono. Le desearé toda la suerte del mundo y le diré lo que le digo siempre: 'Pablo, tú has llegado hasta aquí haciendo lo que siempre has hecho. No cambies'".

Y por si todavía quedaba alguna duda, Ramón García volvió a insistir en que "nuestra vida es en Sevilla, vivimos en Sevilla y, si la ilusión de mi niño es jugar en el Villamarín con 60 000 personas, si esa es la suya, también es la mía".