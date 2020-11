El cariñoso gesto de Cayetano y Eva González a Kiko Rivera que demuestra la relación entre los hermanos

Kiko Riveraha concedido su entrevista más íntima en televisión. En el programa especial "Cantora: la herencia envenenada", que ha presentado Jorge Javier Vázquez en Telecinco, el hijo de Isabel Pantoja y el torero Francisco Rivera Paquirri, se ha mostrado realmente dolido con su madre. El motivo, la herencia que su padre le dejó al menor de sus hijos y que su madre habría gestionado de una forma incorrecta.

El Dj, que siempre ha mantenido una relación extraordinaria con la tonadillera, dejaba a todos los espectadores atónitos cuando expresaba que le "parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado a sabiendas de que lo estaban haciendo."

"ECHO DE MENOS A MI MADRE"

A medida que avanzaba a entrevista, Kiko Rivera explicaba el punto al que ha llegado su relación con su madre. "No voy a poder perdonar a mi madre y mi padre desde donde esté, tampoco. Echo de menos a mi madre, me gustaría volver a verla, pero a día de hoy no tengo fuerzas. No hay explicación a lo que ha hecho, no existe razón lógica, lo que yo he descubierto es de una persona que tiene un problema, una persona que está cegada por el dinero, en la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos".

Kiko Rivera muestra los documentos que desenmascaran a Isabel Pantoja: "Llevo hipotecado por su culpa desde que tengo dos años" #CantoraLaHerenciaEnvenenadahttps://t.co/nwnLWbHvFM — Telecinco (@telecincoes) November 13, 2020

"PAPÁ ESTARÍA MUY ORGULLOSO DE TI"

Durante la entrevista, pudimos ver a Kiko Rivera muy dolido con su madre, incluso en algunos momentos se venía abajo por completo. De hecho, su hermano mayor, Fran Rivera, entró en directo por teléfono para transmitirle todo su apoyo en estos difíciles momentos. El torero se mostró muy afectado e incluso rompió a llorar.

Fran, muy poco dado a entrevistas, le dijo a su hermano: "Estás siendo muy valiente y que todo esto que nos ha separado durante tanto tiempo espero que se termine y puedas contar conmigo. Por desgracia hay mucho más, yo he estado callado por respecto a ti, hermano, para que no pasaras el sufrimiento y el dolor que tantos años hemos pasado Cayetano y yo, te agradezco que estés ahí dando la cara. Yo creo que papá estaría muy orgulloso de ti".

EVA GONZÁLEZ Y CAYETANO, CON KIKO RIVERA

Además del apoyo de Fran, Cayetano también ha querido mostrar públicamente su respeto y apoyo en estos duros momentos. El diestro ha publicado en Instagram una foto suya junto a Kiko Rivera con un mensaje de cariño. Y la mujer de Cayetano, Eva González, también le tendía la mano en Instagram con un gran corazón.

Estos gestos de cariño tanto de sus dos hermanos como de la modelo, conseguirán que Kiko se sienta algo más acompañado en esta dura travesía que está atravesando. Y así lo ha mostrado en estos últimos días en las redes sociales, donde ha colgado varias fotos junto a su padre, Francisco Rivera Paquirri, antes de morir en la plaza de toros de Pozoblanco.

