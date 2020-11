Kiko Rivera, Fran y Cayetano, sobre Paquirri: "En el cielo hay alguien que debe estar muy contento"

La relación entre Kiko Rivera y sus dos hermanos mayores, Fran y Cayetano, nunca ha sido todo lo cercana que les habría gustado. De hecho, Kiko contaba en una ocasión que a Cayetano lo conoció en la boda de Fran: "un chico muy guapo y muy simpático se acercó a mí y me dijo: yo soy tu hermano Cayetano".

Sin embargo, parece que esas distancias se van acortando en los últimos tiempos, algo de lo que sin duda el padre de los tres hermanos, Francisco Rivera Paquirri, estaría realmente orgulloso.

LOS TRES HERMANOS, JUNTOS

El último gesto de los tres hermanos que pone en valor el acercamiento real que están viviendo es que los tres han ido juntos a ver a su tío "Riverita", que según Fran Rivera "está muy malito". Han ido los tres juntos en el coche de Kiko y se han grabado un vídeo en el que vemos a Kiko conduciendo, a Fran de copiloto mientras que Cayetano viaja detrás.

Vídeo

Los tres se han mostrado realmente felices ante la oportunidad de estar juntos. De hecho, Fran Rivera empieza la grabación diciendo: "En el cielo hoy hay alguien que debe de estar muy contento. Venimos de ver a nuestro tío José que está muy malito." A lo que Kiko apuntaba: "pero hemos pasado un buen rato".

UN ACERCAMIENTO Y MUY BUENA SINTONÍA

La buena sintonía entre los hermanos es algo más que evidente desde que en los últimos tiempos se han ido acercando. Y ha sido algo que hemos podido ver en esta grabación, cuando Kiko Rivera, en tono de broma, decía: "me han tenido de chófer. El más pequeño es el que conduce".

Recordemos que hace unas semanas, Kiko Rivera Pantoja ha hecho declaraciones muy duras sobre su madre; tanto en una entrevista con la periodista Mila Ximénez como en Telecinco, en el programa "Cantora, la herencia envenenada". En ambas entrevistas, el DJ se mostraba muy dolido y engañado por su madre debido al reparto de la herencia que Paquirri dejó a sus tres hijos.

EL APOYO DE FRAN Y CAYETANO EN LOS MOMENTOS MÁS DUROS

Precisamente, durante la entrevista con Jorge Javier Vázquez, veíamos a Kiko Rivera realmente dolido con Isabel Pantoja, y aseguró de nuevo: “Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió. He pedido a mis abogados revisar el testamento, me huelo lo peor. Mi madre me ha engañado”.

Su hermano Fran Rivera, muy respetuoso siempre con su vida privada, entró por teléfono durante el programa para darle todo su apoyo a su hermano. Un gesto que fueron mucho más que palabras, como han demostrado los tres hijos de Paquirri viéndose de nuevo. Recordemos que la herencia de Paquirri ha enfrentado durante años a los hermanos Rivera Ordoñez con la tonadillera.

