Sergio Llull y su posible continuidad el año que viene con el Real Madrid: "No tengo prisa"

Un año más, el Real Madrid se lleva el título de la liga ACB, en esta ocasión ganó 3-0 (70-81 en el tercer partido de la final) a un Valencia Basket que no se rindió en ningún momento durante la serie. De esta manera, el conjunto blanco conquistó su liga número treinta y ocho y salvó una temporada en la que perdió por el camino la Supercopa Endesa, Copa del Rey y Euroliga.

A los pocos minutos de alzar el trofeo de la ACB al cielo de la Fuente de San Luis, Sergio Llull, capitán del Real Madrid, atendió a Pilar Casado para El Partidazo de Cope. Lo primero que analizó Llull fue el año realizado por su equipo: "Ha sido un año muy duro, muy largo en el que no había tenido títulos hasta el día de hoy y eso pues cuando juegas en este club pues tienes que ponerle remedio. Creo que hemos acabado muy bien el año. El equipo tenía muchas ganas de darle una alegría a la afición y de acabar bien esta temporada. Creo que hemos merecido ganar".

Si ha habido alguien en el Real Madrid que ha sufrido ha sido Chus Mateo. El entrenador blanco siempre ha estado en el punto de mira y Llull no dudó en dedicarle las siguientes palabras: "Creo que Chus se merecía más que nadie acabar esta temporada así con un título ACB porque ha sufrido mucho y muchas veces inmerecido". Sobre su continuidad el año que viene comentó esto: "Yo creo que sí. Yo creo que tiene contrato. No es mi competencia. Nosotros estamos muy agusto con Chus al igual que estábamos con Pablo. Creo que al final es una continuación de lo que hacíamos con Pablo, obviamente con la manera de Chus, pero para nosotros, más allá de ser un entrenador, es todavía mejor persona y se merece todo lo bueno que le pase".

Sergi Llul, con Pilar Casado

El futuro de llull, en stand bait

Sergio Llull tiene treinta y ocho años a sus espaldas, ya se ha retirado con la selección española de baloncesto y con el Real Madrid ya ha sumado su vigésimo noveno título. Para él, su futuro en el equipo de la capital de España es una incertidumbre: "No hemos hablado nada todavía. No tengo prisa. Siempre nos hemos entendido. Yo quiero seguir jugando y espero que el club quiera que participe del año que viene y seguro que ahora con más tranquilidad nos sentaremos a hablar y renovaré espero. No hay nada ya te digo".