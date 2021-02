Así te hemos contado en COPE Andalucía la entrega de las medallas de Andalucía 2021

Este 28 de febrero COPE Andalucía te ha contado minuto a minuto la jornada con un especial sobre el día de Andalucía desde el Teatro de la Maestranza bajo la dirección de Adolfo Arjona. Una jornada que ha comenzado a las 10:30h en el exterior del Parlamento Andaluz.

Lo ha hecho con un acto marcado por las medidas de seguridad frente al coronavirus. No ha habido invitados, solo diputados y miembros del Consejo. Tras el izado de la bandera, la directora del Servicio de Emergencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Carmen Navarro, ha emocionado a los asistentes con un emotivo discurso en memoria a las víctimas del coronavirus y a los sanitarios. La directora ha terminado pidiendo a los andaluces un “último esfuerzo para seguir cumpliendo las medidas de seguridad”.

La ceremonia la ha cerrado la Presidenta del Parlamento Marta Bosquet, que ha insistido a los políticos a seguir unidos: “Las decisiones que tomemos estos meses van a marcar los próximos años y posiblemente las próximas décadas, hay que estar unidos, cooperar y arrimar el hombro. Estar unidos es una necesidad”, ha aclarado.

ENTREGA DE MEDALLAS

Pasadas las 12:30h de la tarde ha arrancado en el Teatro de la Maestranza la ceremonia del acto de entrega de las medallas. Con Adolfo Arjona a los mandos del equipo de COPE Andalucía te ha contado cómo viven los andaluces el día de su comunidad en las 8 provincias.

Eva González ha sido la encargada de presentar una gala en la que no han faltado los homenajes a los sanitarios y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La sevillana se emocionaba al recordar a las víctimas de la pandemia y el teatro le correspondía con un sentido aplauso. Acto seguido ha dado comienzo la entrega de las medallas con la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente, una recogida marcada por las mascarillas y el saludo con el codo.

Seguidamente los premiados han ido pasando por el escenario para recoger la condecoración. Desde el representante del Parlamento andaluz, el Círculo de la Amistad de Córdoba; el cantaor y productor musical de flamenco Pepe de Lucía; el dúo de humoristas Los Morancos; el Granada CF; la congregación de las Hermanas Oblatas de Almería; la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA); el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta; la Asociación Española Contra el Cáncer; la agencia de noticias Europa Press Andalucía y José María Pacheco, de la Fundación Alalá Konecta.

Uno de los momentos más emotivos de la entrega se ha vivido con la ovación de los asistentes tras la emisión de un vídeo de homenaje y agradecimiento a la labor de los sanitarios y de los trabajadores de servicios esenciales durante el estado de alarma. En el escenario han estado representados por un enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Ramón Jiménez y tres trabajadoras del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, la Unidad de Policía Adscrita de la Junta y Protección Civil.

RAPHAEL, HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

El momento más esperado de la ceremonia llegó sobre la 13:45h. El cantante linarenseRaphael salía al escenario para recibir la distinción de Hijo Predilecto de Andalucía. Visiblemente emocionado recibía la ovación del teatro que se ponía en pie ante uno de los artistas más importantes de la historia de España.

En un breve discurso, Raphael ha hablado en nombre de todos los premiados para agradecer los galardones y ha hecho un pequeño repaso a su carrera: "Este año, aunque no lo parezca cumplo 60 años de carrera y echando la vista atrás, os puedo asegurar que he interpretado la canción 'Yo soy aquel' tantas veces como he proclamado con gran orgullo por todo el mundo que soy andaluz y que Linares son mis raíces", ha contado.

El cantante ha señalado que "hoy representa uno de los días más felices de mi vida y lo recibo como el abrazo de mi tierra, de mi Andalucía, y siento de corazón que este premio debería darlo a vosotros de vuelta, mis queridos paisanos, por todos los años de experiencias compartidas y por tanto cariño demostrado".

