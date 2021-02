Pepe de Lucía, Medalla de Andalucía por el 28-F: “Amo a mi tierra y ahora me consta que ella me quiere a mí”

Con motivo del Día de Andalucía, la Junta de Andalucía concede cada año sus distinciones, en un acto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Este año el máximo reconocimiento recae en Raphael.

El artista de Linares está celebrando sus sesenta años en la música, ha llevado el nombre de su tierra por todo el mundo y ahora se le reconoce como Hijo Predilecto de Andalucía.

En el capítulo de Medallas de Andalucía, en la categoría de Artes este año reciben la distinción el dúo cómico Los Morancos, formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, y Pepe de Lucía, que ha pasado por ‘Andalucía va de cultura’.

“Yo quise mucho a mi madre, Lúcía, y que Andalucía me otorgue una de sus millones es como si mi madre me diera un abrazo, es un acto de amor que agradezco... no me ha hecho falta una medalla para querer a Andalucía, pero a partir de ahora me consta que ella me quiere”, cuenta Pepe de Lucía en COPE Andalucía.

CANTANTE Y COMPOSITOR

Pepe de Lucía ha cantado para figuras internacionales del baile como Antonio el Bailarín, también ha trabajado en montajes de las compañías de Antonio Gades, ha escrito letras para Camarón, María Jiménez, Chiquetete, Azúcar Moreno, Alejandro Sanz... En su faceta de productor ha dirigido los primeros discos de Capullo de Jerez, de La Macanita. Además fue director de la Feria Mundial del Flamenco que se celebró en Sevilla en 2002 y por la que pasaron miles de personas.

A lo largo de su trayectoria artística ha recibido numerosos reconocimientos, como dos premios Grammy. Y este domingo se une a su listado de reconocimientos la Medalla de Andalucía.

SEMANA SANTA EN CÓRDOBA

En ‘Andalucía va de cultura’ seguimos recorriendo semana a semana nuestra tierra para conocer qué se prepara en cada gran ciudad para esta Semana Santa sin procesiones. En esta ocasión nos vamos hasta Córdoba.

Además, te presentamos lo último de Vanesa Martín y Manuel Carrasco, que se han unido en ‘Despedida y cierre’.

