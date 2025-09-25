La matanza silenciosa de los cristianos en Nigeria: "Es un genocidio, pedimos ayuda al mundo"

Más de 380 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos. Son datos de la Lista Mundial de la Persecución. Nigeria, en África, es el país del mundo donde más creyentes mueren por su fe. Sólo entre enero y agosto de 2025, más de 7.000 cristianos han sido masacrados en Nigeria.

LA MITAD DE LA POBLACIÓN ES CRISTIANA

Casi la mitad de los nigerianos son cristianos, y casi todos se encuentran en el sur del país. El norte, sin embargo, es mayoritariamente musulmán y se rige bajo la sharía, es decir, la ley islámica. Es ahí donde ocurre la mayor persecución. Aunque en los últimos años esa violencia ha ido bajando poco a poco al resto del país, y se ha extendido.

Los yihadistas incendian las iglesias, secuestran y asesinan a los religiosos. También a los creyentes, sobre todo hombres; las mujeres suelen ser secuestradas y convertidas en víctimas de violencia sexual. A principios de verano, por ejemplo, doscientos cristianos fueron masacrados durante un ataque contra un alojamiento temporal habilitado para desplazados internos. Les atacaron mientras dormían.

¿Es un crimen ser cristiano?

El padre Patrick Anthony es nigeriano, ahora mismo vive en Vitoria, pero visita cada año su país y mantiene contacto con sus familiares. Conoce perfectamente la persecución que viven los cristianos en Nigeria.

Defiende que cada persona tiene derecho de existir y practicar su religión, sin embargo: “en Nigeria vivimos un genocidio de los cristianos. Cada año crece más la violencia”. Nos ha contado que los cristianos pierden la vida y son desplazados.

Se pregunta si es un crimen ser cristiano. Y denuncia que es una vergüenza que el mundo no hable de ese tema: “No se puede hablar de los derechos de los palestinos, y guardar silencio de la matanza de los cristianos de Nigeria, tenemos derechos, vivimos un tiempo desgarrador, un tiempo de sangre, clamamos al mundo ayuda”, suplica Patrick y añade que no está hablando de una ficción, que es la realidad que viven allí: “La gente da su vida por su fe. No vivimos seguros”.

la persecución de los cristianos en nigeria

La violencia yihadista sigue en aumento en Nigeria, y los cristianos corren especial peligro de sufrir ataques selectivos por parte de militantes islamistas, que incluyen a combatientes fulani, Boko Haram e ISWAP (Provincia de África Occidental del Estado Islámico). Estos ataques aumentaron durante el Gobierno del ex presidente Muhammadu Buhari. Su incapacidad para proteger a los cristianos y castigar a los autores reforzó la influencia de los militantes, y esto ha convertido a Nigeria en el epicentro de la violencia selectiva contra la Iglesia.

Terrible masacre en Nigeria

En 2023, Bola Tinubu fue elegido como nuevo presidente de Nigeria. Aunque es musulmán como el presidente anterior, ha llevado a cabo una importante remodelación, logrando una representación más equilibrada de las dos confesiones en los puestos de liderazgo, algo que no existió bajo el mandato del presidente Buhari.

Por desgracia, poco ha cambiado en Nigeria. Los cristianos que viven en algunas partes del país sufren violencia y peligro por su fe.