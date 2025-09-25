Las claves de la comparecencia de Trump ante la Asamblea de la ONU: lo explica David Alandete

La Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York ha quedado eclipsada por la última intervención de Donald Trump.

Calificada como "el show de Trump" por el corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete, la aparición del presidente se convirtió, en sus palabras, en "el gran club de la comedia ante un foro de mandatarios".

En concreto, Alandete ha explicado que Trump, ahora sin el filtro de asesores como su hija Ivanka, comenzó su discurso quejándose de la calidad del mármol del edificio y la utilidad de la propia ONU.

Alamy Stock Photo El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump

Dura advertencia a Europa sobre la inmigración

Uno de los puntos más controvertidos fue su mensaje directo hacia Europa. Según relató Alandete, Trump "miró a los europeos, les apuntó con el dedo" y les advirtió sobre las consecuencias de su política de fronteras abiertas.

El presidente vaticinó que "Europa dejará de ser Europa antes de lo que muchos pensamos" y afirmó que los inmigrantes "están tomando con su cultura" el continente. En su discurso, alertó de que la ley islámica, la sharía, "se está imponiendo" en países como Suecia o Alemania, y sentenció: "vais a arruinar vuestros países".

Para David Alandete, este discurso no es casual, sino que representa "un toque de atención político para reforzar a sus aliados en Europa".

La polémica del paracetamol y el autismo

Por otro lado, Trump también generó una enorme confusión con un anuncio sobre el paracetamol.

Antes de tomar un vuelo, y rodeado de su equipo médico, Trump instó a las mujeres embarazadas a no consumir este fármaco.

"No soy médico, pero a las mujeres embarazadas, no tomen paracetamol", repitió insistentemente, llegando a mencionar una marca comercial. Alandete calificó el momento como "uno de los más extraños en la historia de la presidencia de Estados Unidos". Este consejo, sin el respaldo de nuevos estudios científicos, ha desatado todo tipo de teorías sobre posibles intereses económicos detrás de sus palabras.