Las bajas laborales crecen hasta los 9 millones en España y la mayoría son por la misma dolencia: coste de 33.000 millones para las empresas

En la sección 'Economía de Bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha desgranado junto a Jorge Bustos un problema que no ha dejado de crecer desde la pandemia: el absentismo laboral. Los datos son alarmantes y han alcanzado niveles récord en España, donde más de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día. Las bajas laborales se han disparado por encima de los 9 millones en 2024, una cifra que casi duplica la registrada en el año 2016.

¿Qué hay detrás de este aumento?

Contrario a lo que podría pensarse, no son los trabajadores de más edad los que más se ausentan. Pilar García de la Granja ha señalado que existen perfiles muy distintos y ha recurrido a la explicación de Lorenzo Serrano, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Según Serrano, "el crecimiento fuerte se produce en en dos tipos de de patologías, las algias y los problemas de salud mental". Las algias, como ha aclarado la propia periodista, son los dolores de cualquier tipo, como el de espalda o brazo.

Estas dos patologías, según los datos aportados por el experto, son tan significativas que permiten explicar dos tercios del crecimiento de los días de baja. Se ha observado un incremento tanto en las bajas de corta duración (menos de cinco días) como en las de larga duración (más de un año). Estas últimas están frecuentemente relacionadas con la salud mental, un problema al que se suman la falta de especialistas y la excesiva burocracia del sistema.

La burocracia, un obstáculo en la recuperación

Lorenzo Serrano ha sido muy crítico con el sistema actual, apuntando a que la gestión de las incapacidades temporales no siempre sigue criterios médicos. "La gestión de muchas de estas bajas en realidad más que seguir criterios digamos de la evolución normal de enfermedades, parece que están más ligados a la propia normativa", ha afirmado. Este hecho, sumado a la falta de recursos y a unos procesos que se alargan más de lo debido, impacta directamente en la evolución del absentismo que se está registrando.

Un coste millonario para el país

El impacto económico de esta situación es demoledor. Pilar García de la Granja ha compartido las cifras de la patronal de las mutuas, AMAT, que califican de "barbaridad". Este año, las bajas laborales supondrán un coste total de 33.000 millones de euros para las empresas y la Seguridad Social. Esta cifra representa, además, un incremento del 12% con respecto al año anterior, evidenciando la magnitud y la tendencia creciente del problema.