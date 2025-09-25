Horarios 10ª jornada
LaLiga hace oficial el horario del Clásico y manda al lunes el Betis-Atlético
El Real Madrid-Barcelona se jugará el domingo 26 de octubre a las 16:15 horas en el Bernabéu. Será el partido estrella de la 10ª jornada de LaLiga.
Publicado el
1 min lectura
LaLiga ha dado a conocer este jueves los horarios de la 10ª jornada en Primera División, que se disputará entre el viernes 24 de octubre y el lunes 27 de ese mismo mes. El partido estrella de la misma será el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, que se jugará el domingo 26 a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. Algo que ya se conocía, ya que había sido anunciado por DAZN, la cadena que emitirá el encuentro, pero que ha sido hecho oficial.
Al margen del Clásico, la jornada destaca porque el lunes a las 21:00 horas se disputará el Betis-Atlético de Madrid en La Cartuja. Los verdiblancos juegan con el Genk el jueves en la Europa League y LaLiga ha decidido mandar al lunes el encuentro. La jornada se abrirá el viernes con a las 21:00 con un Real Sociedad-Sevilla.
Horarios de la 10ª jornada de LaLiga
Viernes 24 de octubre
21:00 Real Sociedad - Sevilla
Sábado 25 de octubre
14:00 Girona - Oviedo
16:15 Espanyol - Elche
18:30 Athletic - Getafe
21:00 Valencia - Villarreal
Domingo 26 de octubre
14:00 Mallorca - Levante
16:15 Real Madrid - Barcelona
18:30 Osasuna - Celta
21:00 Rayo Vallecano - Alavés
Lunes 27 de octubre
21:00 Betis - Atlético de Madrid