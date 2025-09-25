LaLiga hace oficial el horario del Clásico y manda al lunes el Betis-Atlético

LaLiga ha dado a conocer este jueves los horarios de la 10ª jornada en Primera División, que se disputará entre el viernes 24 de octubre y el lunes 27 de ese mismo mes. El partido estrella de la misma será el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, que se jugará el domingo 26 a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. Algo que ya se conocía, ya que había sido anunciado por DAZN, la cadena que emitirá el encuentro, pero que ha sido hecho oficial.

Al margen del Clásico, la jornada destaca porque el lunes a las 21:00 horas se disputará el Betis-Atlético de Madrid en La Cartuja. Los verdiblancos juegan con el Genk el jueves en la Europa League y LaLiga ha decidido mandar al lunes el encuentro. La jornada se abrirá el viernes con a las 21:00 con un Real Sociedad-Sevilla.

Horarios de la 10ª jornada de LaLiga

Viernes 24 de octubre

21:00 Real Sociedad - Sevilla

Sábado 25 de octubre

14:00 Girona - Oviedo

16:15 Espanyol - Elche

18:30 Athletic - Getafe

21:00 Valencia - Villarreal

Domingo 26 de octubre

14:00 Mallorca - Levante

16:15 Real Madrid - Barcelona

18:30 Osasuna - Celta

21:00 Rayo Vallecano - Alavés

Lunes 27 de octubre

21:00 Betis - Atlético de Madrid