Una chica de Málaga va a coger un vuelo en el aeropuerto y, cuando su amiga le coge el móvil, el inesperado truco que usa le salva el viaje

Esta chica de Málaga no daba crédito con el resultado del truco

Organizar un viaje siempre lleva su parte de estrés, pero llegar al aeropuerto y tener que buscar tu vuelo entre decenas de pantallas puede ser lo más agotador. Afortunadamente, los teléfonos móviles han evolucionado hasta convertirse en auténticos aliados a la hora de viajar: mapas del aeropuerto, tarjetas de embarque digitales, avisos de puertas de embarque, y ahora, incluso una función sencilla del iPhone que puede ahorrarte tiempo y quebraderos de cabeza.

Esta función, que muchos desconocen, permite consultar toda la información de tu vuelo directamente desde la app de Notas, sin necesidad de descargar ninguna aplicación adicional ni esperar colas frente a las pantallas de información. Y lo mejor: funciona en cuestión de segundos.

Alamy Stock Photo Fotografía de archivo , aeropuerto pantalla

LA SORPRESA QUE NATALIA, DE MÁLAGA, SE LLEVÓ EN EL AEROPEURTO

La historia la cuenta la influencer Natalia (@nataliaxprr) en un vídeo que ya se ha hecho viral en TikTok. Según explica, todo sucede cuando está a punto de coger un vuelo y su amiga Pili le cambia por completo la forma de viajar. “Estoy en el aeropuerto y, como siempre, me voy directa a la pantalla para buscar la puerta de embarque”, relata Natalia, “pero mi amiga me dice: ‘Eres una antigua’, y me coge el móvil”.

Lo que hace Pili es sorprendente por su sencillez: entra en la app de Notas del iPhone, escribe el número de vuelo y lo selecciona. “Le da a ‘Previsualizar vuelo’ y, de repente, me aparece una tarjeta con toda la información del vuelo: ruta, origen, destino, hora de salida, duración, estado del vuelo… ¡incluso el número de cinta de recogida de equipaje!”, cuenta Natalia, aún impresionada.

Este truco, aunque parece sacado de una aplicación de pago, en realidad está integrado en todos los iPhone con versiones recientes de iOS. Para usarlo, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la app de Notas en tu iPhone (la aplicación viene instalada por defecto). Escribe el número de tu vuelo (por ejemplo, IB1234). Mantén pulsado sobre el número hasta que quede seleccionado. En el menú que aparece, pulsa “Previsualizar vuelo”. Automáticamente, verás una tarjeta con toda la información actualizada de ese vuelo.

Es así de fácil. Sin instalar nada, sin depender del WiFi del aeropuerto y sin moverte del asiento.

Al seleccionar el número de vuelo en el iPhone, automáticamente podremos ver la información de ese viaje

LA REACCIÓN DE NATALIA CON ESTA FUNCIÓN

Cada vez más viajeros están descubriendo esta funcionalidad y agradecen poder consultar los datos clave de su vuelo sin estrés. Es especialmente útil si hay cambios de última hora, retrasos o si simplemente quieres tener claro por dónde debes ir.

“Este truco me ha cambiado la vida”, comenta otro usuario en TikTok tras ver el vídeo. “Me sentía perdido en los aeropuertos y ahora lo tengo todo controlado desde el móvil”. En una época en la que el tiempo vale oro, esta pequeña función se convierte en una herramienta poderosa.

Tanto si eres de los que viaja cada semana como si solo coges un avión al año, esta opción del iPhone puede marcar la diferencia. Especialmente útil para quienes viajan solos, con niños o llegan con el tiempo justo al aeropuerto, este truco permite ahorrar minutos valiosos y reducir el agobio que suelen generar los desplazamientos en avión.

Alamy Stock Photo Fotografía archivo, aeropuerto vuelo

Natalia lo tiene claro: "Ea, pues nos vamos a tomar un café tranquilamente”, en referencia de que no tendrá que estar preocupada más por mirar las pantallas. Así que ya lo sabes: la próxima vez que tengas que volar, no corras hacia las pantallas del aeropuerto. Coge tu iPhone, abre Notas y deja que el truco de Pili te facilite el viaje.