Aitor Paredes desvela la difícil situación que vive su compañero Yeray tras su positivo: "No podemos llamarle ni escribirle"

El pasado 10 de julio se conocía el positivo de Yeray Álvarez. El central del Athletic de Bilbao cometió "un error en su tratamiento contra la alopecia" al tomar de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida.

El comunicado de yeray

Hace unas semanas me comunicaron que había dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas.

Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida. El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales.

la dura situación de yeray

Desde entonces poco se ha sabido del caso y de Yeray hasta este viernes cuando su compañero Aitor Paredes concedía una entrevista a El Correo en el que explicaba cómo se encontraba este: “Nos lo comentó él mismo por un chat interno para que nos enteráramos de primera mano por él. Que eso le suceda a un compañero sin hacer nada malo conscientemente, la verdad que es un gran chasco".

"No nos dejan entrar mucho en contacto con él. No sabemos gran cosa. Sabemos que está entrenando con Muniain en el Derio. Que trabaje porque según pueda estar con nosotros de vuelta, le vamos a necesitar", explicaba un Paredes que añadía que no era recomendable que hablaran, le escribieran o le llamaran: "Por FIFA, en fin... El mensaje que nos han trasladado es tener el menor contacto posible con él".