Un chino explica qué pasa cuando se mueren en España y por qué no ves tumbas con sus nombres: "No nos los comemos"

El vídeo del tiktoker @elchinosevillano ha puesto sobre la mesa una pregunta que muchos se han hecho alguna vez pero pocos se han atrevido a formular: ¿por qué no se ven funerales de chinos en España? La respuesta, que mezcla tradición, logística y seguros de repatriación, ha despertado el interés de miles de personas en redes sociales. En este artículo repasamos las claves de este fenómeno, sus implicaciones culturales y lo que opinan los propios ciudadanos españoles.

“No, no nos los comemos”

Más sobre chinos El secreto mejor guardado de los chinos: estos son los tres detalles en los que se fijan en una mujer cuando buscan pareja

Así empieza su explicación @elchinosevillano, creador de contenido viral que acumula miles de visualizaciones en TikTok con sus vídeos sobre la vida de los chinos en España. Con tono irónico, arranca con una frase tan provocadora como certera:

“¿A que no has visto nunca un entierro chino? Pues te explico el misterio. Y no, no nos los comemos.”

Su vídeo sirve como respuesta a una pregunta que muchas personas se han hecho: ¿dónde están los funerales de los ciudadanos chinos que mueren en España? ¿No fallecen aquí? ¿Los entierran en secreto?

La realidad es mucho más sencilla, pero también más culturalmente profunda.

Las tres claves del “misterio” chino

Vuelven a casa antes de morir. Como explica el propio @elchinosevillano, es habitual que las personas mayores de nacionalidad china regresen a su país cuando sienten que les queda poco tiempo. “Se vuelven a su pueblo natal, a estar con los antepasados. A honrarlos”, dice. Es un acto de respeto y conexión con sus raíces, y evita que mueran lejos de los suyos.

Alamy Stock Photo Gente comprando en un bazar chino en Alcoy

Si fallecen en España, la prioridad es repatriar. En los casos en los que el deceso ocurre en territorio español, la cremación es lo más frecuente. A partir de ahí, los familiares “mueven cielo y tierra” para enviar la urna con las cenizas de vuelta a China. El objetivo sigue siendo el mismo: que descansen junto a los antepasados.

Cargando…

Tienen seguros específicos para esto. Hay pólizas de seguros diseñadas para cubrir los gastos de repatriación. Algunos lo explican así: “La urna llega antes a China que tu maleta de Ryanair”. Es una inversión que muchas familias hacen precisamente para evitar dejar a sus seres queridos enterrados en un país ajeno.

¿Y entonces no hay tumbas chinas en España?

Sí las hay, aunque son una excepción y no la norma. En los comentarios del vídeo en TikTok, decenas de usuarios comparten casos concretos en ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia, Córdoba, Granada o Málaga:

“En el cementerio sur de Madrid hay muchas tumbas chinas. Están un poco apartadas, pero son muy bonitas y decoradas.”

Alamy Stock Photo Fachada luminosa de un bazar chino con letreros vibrantes y escaparates que exhiben productos en Sant Joan Despí

“Mi suegra está en casa, no en un cementerio. La tenemos en el salón.”

“Aquí en Sant Boi hay un señor chino enterrado. Siempre dejan fruta y flores blancas.”

Es decir, sí hay entierros chinos en territorio español, pero suelen darse por causas excepcionales o cuando la familia no tiene medios para repatriar el cuerpo o las cenizas.

Ritual, tradición y espiritualidad

La cultura funeraria china es muy distinta a la española. Estos son algunos elementos clave que la definen:

El blanco es el color del luto, no el negro.

Se suelen hacer altares con retratos del fallecido.

En los entierros hay ofrendas de comida, flores y a veces papel moneda simbólico.

Algunas ceremonias incluyen incienso, cuencos sonoros y música tradicional.

Hay incluso funerales en los que los asistentes llevan pijamas blancos o trajes rituales.

Lo más interesante del vídeo no es solo la explicación, sino el diálogo que se genera en los comentarios. Estas son algunas reacciones:

“Yo nunca he visto echar gasolina a un chino, ni ir al médico. Ahora tampoco funerales.”

“La lógica era esa: se creman y se llevan a China. Pero nunca lo había escuchado de un chino.”

“En el cementerio de mi pueblo hay dos tumbas chinas. Siempre me ha llamado la atención.”

Muchos usuarios reconocen que tenían dudas, estereotipos o simplemente desconocimiento. El vídeo ha servido para romper mitos y generar conversación en torno a la integración cultural y los hábitos de las comunidades inmigrantes.