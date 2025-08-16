La desolación de uno de los vecinos afectados por el fuego de Orense: "Se han quemado unas 20 casas del pueblo, casi la mitad"

España está pasando por una de sus peores etapas, donde los incendios no dan tregua. Galicia ya ha registrado el mayor de su historia con las 42.000 hectáreas quemadas, donde Orense se ha llevado la peor parte.

Con más de 30 concellos confinados y el humo presente en casi toda Galicia, Paco González ha hablado en Tiempo de Juego con Samuel Vieira, natural de A Caridade, un pueblo que ha sido devastado por las llamas.

“Se ven imágenes de la guerra de Ucrania y esto parece lo mismo”, empezó diciendo el oyente de Tiempo de Juego. “He perdido mi casa, mi coche el tractor y todos los recuerdos de mi infancia, de mi madre, de mi abuela. Es daño personal y psicológico”, continuó diciendo.

Coche quemado en A Caridade por el incendio de Orense

Además, comentó que “duele en el alma” ver cómo se ha quedado el pueblo. “La misma noche que empezó casi llega el fuego. Habían hecho un contrafuego y quedo casi controlado. A la mañana siguiente vino el aire y fue dinamita. Al principio no nos ayudaba nadie”, explicó.

Pero, por desgracia “se han quemado unas 20 casas del pueblo, casi la mitad. Somo unos treinta vecinos, aunque algunos vienen de vacaciones”.

“Ahora estoy viviendo con un familiar cerca de A Caridade. No tenía la casa asegurada. Lo he perdido todo, el coche, el tractor. Me he quedado con lo puesto. Me ha ardido toda la ropa”, le contó a Paco González.

Por desgracia, cree que el incendio “ha sido provocado porque esto no es normal. Lo que he vivido este año, en la vida y he visto muchos incendios. Esto es un infierno. Todavía no se ha apagado. Es un infierno”. Por eso, le pide más medios a la Xunta, al gobierno central o a quien sea.

“Yo a mi madre no la voy a volver más en fotos, la casa se recupera trabajando. Son todos mis recuerdos”, dijo muy emocionado

“Trabajo en Verín, en una bodega y ahora toca seguir trabajando. Esto tiene que ser declarado zona catastrófrica. Tienes tus patatas, tienes tus pimientos… y no ha quedado nada”, finalizó