Pregón de la Semana Santa de Málaga 2026
Malagueño y cofrade que ha crecido entre varales, incienso y silencios de madrugada, y periodista que entiende la responsabilidad de poner palabra a lo que muchos sienten y no saben expresar. Alguien que vive la fe desde la tradición, pero también desde el compromiso diario con su hermandad. Su pregón es un testimonio sincero. Que quien lo escucha se ve reflejado y siente su corazón un poco más encendido.
Andalucía - Publicado el
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