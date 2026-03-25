COPE
Podcasts
Semana Santa en Málaga
Semana Santa en Málaga

Pregón de la Semana Santa de Málaga 2026

Malagueño y cofrade que ha crecido entre varales, incienso y silencios de madrugada, y periodista que entiende la responsabilidad de poner palabra a lo que muchos sienten y no saben expresar. Alguien que vive la fe desde la tradición, pero también desde el compromiso diario con su hermandad. Su pregón es un testimonio sincero. Que quien lo escucha se ve reflejado y siente su corazón un poco más encendido.

Pregón de la Semana Santa de Málaga 2025
00:00
Descargar
Ignacio Antonio Castillo


Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

1 min lectura117:47 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 25 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking