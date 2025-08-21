Estas son las recomendaciones gastronómicas para que disfrutes de pleno esta Feria de Málaga 2025

La tortillita de camarones es una de las especialidades de Er Pichi de Cái

La Feria de Málaga no es solo un estallido de colores, música y alegría; es también un homenaje al paladar. En cada rincón del Real y el centro histórico, el aroma a espetos, frituras y guisos tradicionales envuelve a malagueños y visitantes por igual. La gastronomía es, sin duda, uno de los pilares fundamentales que hacen de esta celebración una experiencia completa e inigualable.

COPE Málaga está llevando a los oídos de todos sus oyentes, un año más, lo que ocurre cada día en la Feria de Málaga con una programación especial de 12:30h a 14:20h. Uno de los escenarios claves de esta casa es la recepción de grandes invitados a 33-45 Mitjana Sound Restaurant, un referente gastronómico situado en pleno centro de la ciudad. La burrata, el japotaco crujiente de atún, el tartar de salmón, la pata de pulpo a baja temperatura o el canelón de rabo de toro son solo algunas de las muchas delicias que podemos disfrutar en este lugar.

La terraza del 33-45 Mitjana Sound Restaurant es otro de los grandes atractivos de este establecimiento

Para esta Feria de Agosto de 2025, nos hemos fijado especialmente en cuatro establecimientos que están dejando el listón altísimo. Cada uno ha apostado por un plato que está conquistando a locales y turistas por igual. Para que conozcas todos lo detalles de los platos que cada uno de los restaurantes no ha recomendado, en la revista digital de feria de COPE Málaga, puedes ver en vídeo la elaboración de cada uno de ellos. Disfruto de los que nos ofrecen establecimientos como Er Pichi de Cai, Malahe, Xeito-Mar y Obrador de Confitería Tejeros; y prepárate para saborear la feria como nunca.

- Er Pichi de Cai: Tortillitas de camarones, atún encebollado y carne al toro

Er Pichi de Cái, tu taberna gaditana en Málaga

- Malahe: Salmorejo de la casa

Las berenjenas con miel son otra gran especialidad de Malahe

- Xeito-Mar: Tartar de gambas rojas

La Marisquería Xeito-Mar se encuentra en Alhaurín de la Torre

- Obrador de Confitería Tejeros: Tortas locas