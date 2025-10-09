Jon Morcillo en COPE Bilbao: “En el Athletic lo difícil no es llegar, sino mantenerse”

Jon Morcillo vive un buen momento en su etapa en el Albacete Balompié. En conversación con Álvaro Rubio, en el programa de deportes de COPE Bilbao, el extremo vizcaíno confesó sentirse plenamente integrado: “Estoy feliz, estoy a gusto. Tengo muy buenos compañeros, la confianza del míster y de la afición. A ver si seguimos así y nos enganchamos un poquito más arriba”, aseguró el de Amorebieta.

Morcillo recordó con humor su último gol fallido, aquel disparo que hizo “temblar el larguero del Reino de León”: “Hubiese sido el golazo de mi vida, pero bueno, son cosas que pasan. Desde tan lejos no se puede calcular la trayectoria”, comentó entre risas.

El jugador también analizó la exigente igualdad de la Segunda División, a la que calificó de “liga hipertensión”. “Cada partido se juega con tensión, porque cualquiera puede ganar a cualquiera. No hay ningún punto fácil aquí”, reconoció.

Una categoría sin respiro

Morcillo explicó que el Albacete busca encadenar buenos resultados tras una racha irregular: “Hubo un tramo en el que perdimos puntos por errores. Ahora estamos en buena dinámica, pero nos falta conseguir tres victorias seguidas para engancharnos arriba”, afirmó.

Recordó especialmente la épica remontada en Gijón, donde el equipo manchego levantó un 3-0: “Fue una victoria de las que se viven pocas veces. Hacía muchos años que no se veía algo así”, comentó con orgullo. El extremo reconoció que la afición del Carlos Belmonte “está ilusionada” y destacó el ambiente que se vive en casa: “Venimos de dos victorias y un empate. A ver si se llena el campo y seguimos dándole alegrías a la gente”, añadió

Mirando al Athletic con cariño

Aunque centrado en su presente, Morcillo no pierde de vista al equipo de su vida. “Siempre que puedo veo los partidos del Athletic. Tengo muy buenos amigos allí, como Oihan, Willy o Yeray. Estoy pendiente de ellos”, confesó.El jugador reflexionó sobre la dificultad de consolidarse en el conjunto rojiblanco: “En el Athletic, lo bueno es que tienes más facilidad para llegar al primer equipo, pero lo difícil es mantenerse y jugar muchos años. Pocos lo han conseguido”, reconoció.

Sobre un posible reencuentro, lo tiene claro: “Ojalá podamos cruzarnos en Copa. Siempre es una ilusión jugar contra el Athletic”, concluyó entre risas.