COPE
Podcasts
Deportes COPE en Murcia
Deportes COPE en Murcia

Will Falk: "El partido del domingo contra Andorra ha sido el más grande que he disputado en mi vida"

El ala-pívot sueco de UCAM Murcia CB muestra su agradecimiento a los que han apostado por él desde que llegó a Murcia hace seis años y señala que "tenemos un gran vestuario"

Will Falk asegura que aprovechará la oportunidad que ha tenido
00:00
Descargar
V.C.G.

Will Falk, jugador de UCAM Murcia CB

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 9 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking