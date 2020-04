Tomates: La importante propiedad saludable que podemos obtener al cocinarlos

El tomate es uno de los ingredientes estrella de la cocina mediterrránea. Lo podemos comer en crudo y cocinarlos en multitud de recetas. Lo que seguro que no sabías es que sólo al cocinarlos se libera una propiedad muy importante para nuestro organismo: “El tomate contiene muchas vitaminas sobretodo vitamina C. Tiene propiedades antioxidantes y como casi todos los alimentos crudos estas propiedades son más fuertes si se come sin concinarlos,” explica en COPE Málaga Julia Wänrberg, Doctora en Nutrición y profesora de la Facutad de Ciencias de la Salud.

Sin embargo y a diferencia de otras hortalizas, en el tomate hay una propiedad que sólo se revela si se cocina: “En el tomate pasa algo curioso y es que tienen otras propiedades si se concinan. El contenido de antioxidante que se llama licopeno que es el responsable de su color rojo que se libera cuando se cocina. Ese licopeno se encuentra en una cavidad del tomate y sólo si se cocina es más acesible para nuestro organismo”., apunta Wänrberg.

La doctora nos explica los benefecios de esta propiedad del tomate: “El licopeno es soluble en grasa y si le añadimos aceite de oliva virgen extra mejora aún su absorccción. Por tanto el típico sofrito que hacemos es saludable y si le añadimos ajo cebolla o laurel tenemos una bomba nutritiva que no hay que despreciar”.

RECETA CON TOMATE

Con el tomate como excusa recordamos la receta que nos recomienda Pilar Fernández, directora de comunicación de COPE y nuestra cocinera.

Un turco que utiliza Pilar para elaborar la receta es usar un poco de aceite usado para darle un toque especial. El aceite no debe estar sucio ni tener restos de otros alimentos, pero si se utiliza de esta forma, aporta un aroma especial que se notará en el gusto posteriormente. Pilar añade que puede usarse tanto de carne como de pesado, por lo que la facilidad de añadir este ingrediente es mayor.

Se pone un poco de aceite del que hemos reservado anteriormente de otras comidas en la sartén a calentar. No hace falta poner mucho, ya que, si no, puede resultar muy grasiento y según a que personas como a Pilar no le puede gustar. A continuación, picamos un poco de cebolla que añadiremos y dejaremos hacer durante un rato. Mientras tanto añadimos también un poco de pimiento. Cuando esté ya hecho, echaremos el tomate, al cual añadiremos un poco de sal y un poco de azúcar porque restará acidez al mismo y evitará un sabor demasiado fuerte, aunque Pilar añade que eso ya va “a gusto del consumidor. Cada uno lo que quiera”.

El tomate que ha utilizado Pilar ya lo había triturado previamente. Señala que se puede utilizar también tomate entero, pero que para ello habría que estar “machacando el tomate con la espumadera” una y otra vez para conseguir que se incorporase a nuestra receta. Al principio se ha de poner a fuego alto, al que luego bajaremos la potencia. Una vez que tenemos todos los ingredientes añadidos, cerramos con una tapa y esperamos. El tiempo de cocción variará según la cantidad que se haya dispuesto y la potencia de cada vitrocerámica, pero hay que dejar que se haga guardando los tiempos. Finalmente, el resultado queda espectacular y se puede utilizar tal como añade Pilar, “para todo”.

Ingredientes:

Aceite usado

Sal

Azúcar

Tomate triturado

Cebolla

Pimiento verde

