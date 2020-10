El rap de un niño contra el bullying que hace llorar a Jesús Vázquez: "Ojalá hubiera tenido un amigo como tú"

Una de las sensaciones de la nueva temporada en la parrilla televisiva de Telecinco está siendo el programa 'Idol Kids', un concurso de talentos en el que los niños son los protagonistas y que tiene un jurado formado por Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean. Manuel, un joven niño catalán de nueve años pasó por las audiciones y emocionó, y de qué manera, al presentador del programa, Jesús Vázquez.

UN RAP CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Manuel salió al escenario y cantó una canción de rap que había compuesto él mismo para denunciar y erradicar el acoso escolar. Al ser preguntado por si había sufrido bullying en el colegio, Manuel respondió lo siguiente: “No lo he sufrido, pero me da rabia porque todos somos iguales. Tenemos que vivir felices, esta vida es para disfrutarla”. Su aparición en el escenario ya fue reveladora, ya que lo primero que dijo fue que la canción estaba dedicada “ a todos los niños que sufren bullying sin merecerlo, todos somos iguales pero con distinto pensamiento”.

LAS LÁGRIMAS DE JESÚS VÁZQUEZ

Una vez finalizada la actuación, en la cual el joven se llevó los tres votos positivos del jurado, Manuel volvió a los interiores para reunirse con sus padres y con Jesús Vázquez, que no pudo aguantar y se puso a llorar. “Yo sufrí bullying cuando era pequeño y ojalá hubiera tenido un amigo como tú que me ayudara y que lo gritara así. Ojalá hubieses muchos niños como tú. Gracias de verdad”,se sinceró un muy emocionado presentador.

Edurne también mostró su felicidad por lo que acababa de ver sobre el escenario: “Te juro que he estado toda la actuación con los pelos de punta, que importante es lo que acabas de cantar, felicidades porque me has encantado”,comentó.

Otro de los miembros del jurado, Carlos Jean, dijo que Manuel es muy “generoso”. “Está escrito por una persona que no lo ha vivido. Eso se llama empatía y es algo que hace falta en esta sociedad en la que vivimos”, afirmó.

También te puede interesar:

- COPE Andalucía ofrece en vídeo-directo el acto del Centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga

- La serie que iba a protagonizar Dani Rovira y que han decidido cancelar

- Juan y Medio "pierde los papeles" en directo: "Me los has escondido otra vez"