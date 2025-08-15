Isi Palazón, sobre jugar en Europa, en El Partidazo de COPE: "Veo a un equipo con otra mentalidad, con ganas de hacer cosas grandes"

Isi Palazón se ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE, con Santi Duque, después de ganar de forma contundente al Girona (1-3). Gazzaniga regaló el 0-1 y el 0-3 con dos errores imperdonables y el delantero vallecano brilló con un gol y una asistencia a Álvaro García y además forzó la expulsión del portero argentino y un penalti que anotó el propio Isi Palazón.

“Ya sabíamos que veníamos a un campo muy difícil. Hemos tenido tiempo para preparar el partido. Hoy nos ha salido cara. También ha ayudado la determinación de Jorge de Frutos. Estamos encantados con él y el grupo está convencido de que nos dará muchas alegrías”, empezó diciendo.

“Empezar así, después de lo que nos queda este mes con los partidos tan exigentes que tenemos, es un plus de motivación y confianza. Me recuerda a hace dos años cuando empezamos con seis puntos y luego sufrimos, no hay que venirse arriba. Esto es muy largo”, continuó.

“Más que aire nos da confianza y ambición de seguir así. Tenemos que ir partido a partido y a por las tres competiciones. Tenemos una gran plantilla. Intentaremos dar el máximo”, afirmó.

Ademñas aseguró que “veo un equipo con otra mentalidad, con ganas de hacer cosas grandes. Hoy el partido ha sido increíble a nivel de quitar el balón, pero sobre todo el convencimiento de que tenemos que dar un paso adelante”.