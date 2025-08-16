masters 1000
Alcaraz vence a Rublev y ya está en semifinales de Cincinnati
El murciano da otro paso firme en Cincinnati: venció al ruso en tres sets y ya está en semifinales, donde espera a Zverev o Shelton
El español Carlos Alcaraz derrotó este viernes al ruso Andrey Rublev para clasificarse a las semifinales del Masters 1.000 de tenis de Cincinnati (Estados Unidos), en una ronda en la que se medirá al alemán Alexander Zverev o al estadounidense Ben Shelton.
Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rublev por 6-3, 4-6 y 7-5 en 2 horas y 17 minutos de partido.
Rublev -11 del mundo- era el primer rival de peso para el murciano en Cincinnati después de haber superado, en este orden, al bosnio Damir Dzumhur (número 56), al serbio al serbio Hamad Medjedovic (número 72) en tercera y al italiano Luca Nardi (número 98).
La de este viernes fue la victoria número 52 para Alcaraz en 2025, más que ninguno de sus rivales, y la número 15 de forma consecutiva en un torneo Masters 1.000, después de haber conquistado Montercarlo en abril y Roma en mayo.