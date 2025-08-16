COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

masters 1000

Alcaraz vence a Rublev y ya está en semifinales de Cincinnati

El murciano da otro paso firme en Cincinnati: venció al ruso en tres sets y ya está en semifinales, donde espera a Zverev o Shelton

Alcaraz gana a Rublev y ya esta en semifinales de Cincinnati

EFE

Alcaraz gana a Rublev y ya esta en semifinales de Cincinnati

Alfonso Garrigues de las Heras

Publicado el

1 min lectura

El español Carlos Alcaraz derrotó este viernes al ruso Andrey Rublev para clasificarse a las semifinales del Masters 1.000 de tenis de Cincinnati (Estados Unidos), en una ronda en la que se medirá al alemán Alexander Zverev o al estadounidense Ben Shelton.

Alcaraz derrota a rublev

Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rublev por 6-3, 4-6 y 7-5 en 2 horas y 17 minutos de partido.

Rublev -11 del mundo- era el primer rival de peso para el murciano en Cincinnati después de haber superado, en este orden, al bosnio Damir Dzumhur (número 56), al serbio al serbio Hamad Medjedovic (número 72) en tercera y al italiano Luca Nardi (número 98).

La de este viernes fue la victoria número 52 para Alcaraz en 2025, más que ninguno de sus rivales, y la número 15 de forma consecutiva en un torneo Masters 1.000, después de haber conquistado Montercarlo en abril y Roma en mayo.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking