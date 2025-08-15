Festival de goles del Burgos ante la Cultural

El equipo dirigido por Luis Miguel Ramis ofreció su versión más ofensiva con cinco goles -dos de ellos de penalti- y un buen planteamiento que le lleva a demostrar su buen estado en el arranque de liga.

Presionó Burgos desde el primer instante y en cuanto pudo robar, intentó internarse en el área, a través de David González que terminó aprovechando el error de Diallo en defensa.

El defensa leonés no pudo pararlo y agarró el burgalés en el área, viendo la tarjeta roja que condicionó el encuentro para los de Raúl Llona. Desde el punto de penalti Curro no falló y puso el 1-0 nada más arrancar el encuentro.

Siguió creando peligro el Burgos y dominando el encuentro, aunque la Cultural llegó con cuentagotas, el equipo de Ramis se impuso y a los 18 minutos de partido ya iba 2-0.

El delantero Fer Niño controló en el área mientras que la defensa de la Cultural dudó y un zapatazo con la izquierda se marchó por la escuadra para poner muy de cara el partido.

Se vio obligado a mover el banquillo Raúl Llona metiendo a Bicho en lugar de Pibe buscando aire en el ataque visitante, pero el Burgos quiso más y buscó el tercero. Éste llegó al borde del descanso, en un centro de Arroyo al área en la que Curro solo sin defensa remató de cabeza al fondo de la red.

Tras el descanso, la Cultural consiguió recortar distancias con un gol en propia puerta de Aitor Córdoba en el que la defensa burgalesa no se entendió y el pase de Tresaco se envenenó hasta acabar en portería.Se vino arriba el equipo de Raúl Llona y la afición burgalesa empezó a impacientarse mientras que Ramis movió banquillo, con Appin -que volvía tras lesión- y Chapela.

Los cambios despertaron al Burgos y buscaron darle una calma al partido que encontraron otra vez desde el punto de penalti esta vez con disparo de David González que se encargó de anotar la pena máxima después de que Víctor García pisara a Chapela en el área tras su pérdida de balón.

En la pausa para hidratación y con el partido sentenciado, Ramis dio salida a los fichajes blanquinegros Lizancos y Mejía y al delantero le bastó un par de jugadas para demostrar su olfato goleador y poner el quinto de la noche tras una cabalgada de Florian Miguel.

Intentó el Burgos hacer sangre sin suerte ante una Cultural inexistente que pagó la novatada en su vuelta al fútbol profesional.

ficha del partido

Burgos: Cantero, Arroyo (Lizancos min 80), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel, Morante, Atienza, David González (Mario Cantero min 87), Curro (Appin min 64), Íñigo Córdoba (Chapela min 64) y Fer Niño (Mateo Mejía min 80).ç

Cultural Leonesa: Edgar Badía, Víctor García, Fornos, Satrustegui (Rodri Suárez min 84), Larios (Guzmán Ortega min 84), Thiago Ojeda, Pibe (Bicho min 25), Luis Chacón, Tresaco (Manu Justo min 71), Paraschiv (Collado min 71).

Goles: 1-0 M.2: Curro (p). 2-0 M.18: Fer Niño. 3-0 M.43: Curro. 3-1 (min 49): Aitor Córdoba (p.p). 4-1 M.73: David González (p). 5-1 M.83: Mateo Mejía.

Árbitros: González Esteban (Comité vasco). Amonestó por los locales a Fer Niño (min 30) y por los visitantes a Larios (min 9). Expulsó a Selu Diallo con roja directa (min 1).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de Anduva ante 10.435 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de los aficionados del Burgos fallecidos durante la temporada pasada y las personas afectadas por los incendios forestales en la provincia de León. Los futbolistas del equipo visitante lucieron brazaletes negros en memoria de las víctimas de los incendios.