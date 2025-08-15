Debut inmejorable del Real Valladolid ante el Ceuta

Se notó, desde el inicio, esa ilusión del debut, sobre todo, en el equipo local, que se presentaba ante su afición en la nueva etapa en Segunda. Y salió con intensidad, con mucha organización posicional, y con una presión alta sobre el rival.

Biuk no tardó en dar guerra desde la banda izquierda, con buenos desbordes y centros, a los que se añadieron dos saques de esquina que encontraron a un activo Tomeo, cuyo segundo remate obligó a intervenir a Guille Vallejo.

El Ceuta apenas tenía el balón, y no se le veía acercarse al área blanquivioleta. Los de Guillermo Almada dominaban de manera clara, y el premio a la entrega y al despliegue físico de sus jugadores, llegó en el minuto 23.

Chuki se encargaba de batir, por bajo, al meta del conjunto ceutí, para subir el primer gol para el Real Valladolid, tras la recuperación de Latasa en una mala salida de la zaga visitante, que aprovechó a la perfección.

Los de José Juan Romero no eran capaces de contrarrestar el control de los locales y, aunque trataron de echar el resto en los últimos compases de la primera mitad, sus llegadas no inquietaron a la defensa blanquivioleta, y mucho menos a Guilherme.

Y cuando quedaban escasos segundos para el descanso, Amath, con un disparo cruzado, de nuevo tras recuperar el balón en el área ceutí, volvía a sorprender a Vallejo para añadir el segundo gol al casillero vallisoletano

El conjunto caballa, recién ascendido a Segunda, quiso mejorar sus prestaciones, con las entradas de Cristian y Youness, primero, y de Efe Aghama, por la lesión de Kone, después, pero no le sirvió para impedir el tercer tanto de los locales.

De nuevo, tras una mala salida del balón, el Real Valladolid se hizo grande y volvió a sacar petróleo del fallo ajeno, con un Amath que se encontró la portería vacía tras el primer disparo de Latasa y el posterior rechazo, que cayó a sus pies.

A falta de 30 minutos para el final, estaba todo el pescado vendido. Y a pesar de la evidente ventaja, el cuadro blanquivioleta mantuvo la intensidad y la mordiente ofensiva, ante un rival que no hallaba soluciones, para sumar su primer triunfo de la temporada.

ficha del partido

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo (Trilli, m.81), Tomeo, David Torres, Guille Bueno (Garriel, m.87); Meseguer (Nikitscher, m.75), Juric; Amath, Chuki (Xavi Moreno, m.81), Biuk (Marcos André, m.75); Latasa.

Ceuta: Guille Vallejo; Gonzalo Almenara, Carlos Hernández, Yago, Carlos Redru; Zalazar, Bodiger (Ortuño, m.66), Bassinga (Cristian, m.46); Andy (Anuar, m.78), Manu Vallejo (Youness, m.46), Kone (Efe Aghama, m.47).

Goles: 1-0, M.23: Chuki. 2-0, M.45+: Amath. 3-0, M.55: Amath.

Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan. Amonestó a los locales Biuk (m.26), Meseguer (m.37), Chuki (m.60), y a los visitantes Zalazar (m.53), Almenara (m.84).

Incidencias:t Partido de la primera jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 14.584 espectadores. Antes del inicio, se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados del Real Valladolid fallecidos la pasada temporada.