A prisión un malagueño por asestar casi 500 puñaladas a una mujer en el municipio sevillano de La Algaba: “Solicitaba hablar por teléfono con la policía”

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor del asesinato de Ana Isabel, una mujer de 44 años, este pasado fin de semana en la localidad de La Algaba.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, inicialmente, se le atribuye un presunto delito de asesinato. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración.

ENSAÑAMIENTO

Los hechos se remontan a este pasado domingo, momento en el que el cuerpo de la mujer fue localizado tras un aviso al 112. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla centró la investigación en el entorno inmediato de la víctima tras el hallazgo del cuerpo con heridas de arma blanca.

Las pesquisas determinaron la presunta responsabilidad de un varón que moraba en la misma vivienda y que había huido del lugar en paradero desconocido tras la comisión de los hechos. Según informa Diario Sur, el detenido se llama David, tiene 31 años y es natural de Alhaurín de la Torre. El cuerpo de la víctima presentaba 480 puñaladas.

LLAMAR A LA POLICÍA

Al comienzo de la investigación, el hombre se encontraba, tal y como confirmaba el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, "en paradero desconocido desde que sucedieron los hechos".

Finalmente, el pasado martes 16 de noviembre, el investigado era detenido por la Policía Nacional sobre las 18:30 horas en Sevilla capital.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, indicaba que el individuo "se personó en un establecimiento, en una farmacia, y además de realizar un discurso incoherente, solicitó poder hablar con la policía".

De igual forma, confirmaba que "la violencia de género no está entre las principales vías de investigación", aunque también ha indicado que "no se descarta ninguna hipótesis".