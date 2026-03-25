La Pollinica inaugurará la Semana Santa de Málaga con importantes estrenos

La Semana Santa de Málaga comenzará con la salida procesional de la Cofradía de la Pollinica. La hermandad pondrá su cruz guía en la calle a las 9:50 horas del Domingo de Ramos, una jornada condicionada por el cambio horario. El cortejo, compuesto por casi 1.500 personas, de las cuales cerca de 800 son nazarenos, abrirá una de las semanas más esperadas en la ciudad.

Novedades en patrimonio y recorrido

La cofradía presenta este año importantes avances en el trono del Señor, con la colocación de los cuatro ángeles laterales. Según el hermano mayor, Juan José Granados, se está trabajando en las esquinas para poder estrenar el trono completamente finalizado el año que viene, tras un "proceso largo". Además, la hermandad estrena una nueva bandera corporativa que recupera piezas bordadas del palio de los años 40.

Virgen del Amparo

El itinerario también ha sido modificado para ajustarse a los horarios de paso. La iniciativa de la "calle en silencio", que cumple su quinto año en colaboración con la Fundación Autismo Sur, se traslada al tramo de calle Carretería. Este cambio supone un recorte de 170 metros y tres curvas, un ajuste clave para la vuelta.

Esta modificación es fundamental para cumplir con la estricta ventana horaria de la que dispone la hermandad en el cruce de Montaño con Dos Aceras, debido al paso de otras cofradías. "Nuestra hora de paso es exacta, no podemos como otras veces que quizás en la vuelta va uno más tranquilo, aquí no podemos porque vamos con la hora marcada", ha destacado Granados.

Nuestra hora de paso es exacta, no podemos como otras veces en la vuelta ir más tranquilos, porque vamos con la hora marcada"

Cortejo de la Pollinica

La música, gran protagonista

En el apartado musical, la comparsa de Dede Cortés, de Alhaurín el Grande, cantará a la Virgen del Amparo, repitiendo y ampliando un momento que se estrenó en 2022. El encuentro tendrá lugar en la Tribuna de los Pobres, sobre las 12:00 horas, y posteriormente en la calle Echegaray, en torno a las 15:15 horas.

Además, la banda de La Paz acompaña por primera vez a la cofradía en este día. Durante el recorrido también se estrenará la marcha "La sonrisa de Málaga", obra de Javier Santiago dedicada a la Virgen.