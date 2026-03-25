El Consejo de Ministros aprueba el indulto del penado que liberará El Rico el Miércoles Santo en Málaga

El Boletín Oficial de Estado (BOE) ha publicado este miércoles, a las puertas de Semana Santa, los indultos aprobados en la reunión del Consejo de Ministros a seis presos, uno de ellos de Málaga, condenado por un delito de lesiones, atendiendo a razones de "justicia y equidad". Será liberado por la Cofradía Nuestro Padre Jesús El Rico de la capital malagueña el Miércoles Santo.

Así, en este caso se ha indultado a José R.C., condenado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga por unos hechos ocurridos en 2020 por un delito de lesiones con una pena de un año y seis meses de prisión, así como la imposición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros y comunicarse con el perjudicado por cualquier tipo de medio durante cuatro años.

También se le condenó por un delito de amenazas a la pena de un año de prisión y se le impuso la prohibición de aproximarse a los perjudicados a una distancia no inferior a 500 metros; además de no comunicarse con ninguno de ellos por cualquier tipo de medio durante tres años.

COPE Trono de Nuestro Padre Jesús El Rico durante el acto de liberación

"concurren razones de justicia y equidad"

En este sentido, la resolución del ministerio publicada señala que atendiendo a los informes del Tribunal sentenciador y de la Fiscalía, así como a las circunstancias del condenado, y de acuerdo a la información del expediente remitido, se estima que "concurren razones de justicia y equidad" para indultar las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años.

El Consejo de Ministros dio luz verde este pasado martes al indulto de la persona que será liberada el Miércoles Santo por El Rico de Málaga para renovar el privilegio otorgado por Carlos III y cumplir, un año más, con una de las tradiciones de la Semana Santa malagueña.

En el proceso para llevar a cabo este indulto, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, participan, además, Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; la Subdelegación del Gobierno; la cofradía y la Audiencia de Málaga, donde se elige la terna inicial en función de determinados parámetros, con informes también de la Fiscalía.

Así, durante las últimas semanas se han producido contactos entre el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramón Varea, para analizar los últimos detalles previos a la aprobación en Consejo de Ministros de este tradicional indulto.

Asimismo, el BOE publica este miércoles otros cinco indultos, aprobados en la reunión del Consejo de Ministros, a cinco presos condenados por delitos de estafa, contra la salud pública y tráfico de drogas, también teniendo en cuenta los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía, y atendiendo a razones de "justicia y equidad".