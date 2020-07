Se lanza a un lago a rescatar un perro que estaba a punto de morir y ocurre lo más inesperado

Agentes de la Policía Nacional han rescatado en la tarde del pasado domingo en Antequera (Málaga) a Venus, un cachorro de labrador a punto de ahogarse en el parque natural del Nacimiento de la Villa de dicha localidad. Uno de los agentes se lanzó a un lago en el que había caído el can, que presentaba evidentes síntomas de fatiga.

Una patrulla policial realizaba labores de seguridad ciudadana por el paraje natural cuando los agentes fueron requeridos por una joven que les solicitó auxilio para su mascota, Venus, una cachorra labradora de siete meses que había caído al agua y no podía salir.

Venus tras ser rescatada junto con su dueña y los agentes que la salvaron.

EL RESCATE

Los policías acudieron hacia donde estaba el animal, que se encontraba exhausto y muy fatigado, según han explicado desde la Comisaría en un comunicado, apuntando que en ese momento uno de los agentes no dudó en lanzarse al agua en auxilio del can ante el peligro de ahogamiento que corría.

Así, consiguió arrastrarlo hasta las proximidades de un puente en el que su compañero le dio alcance y consiguió sacarlo del agua. Venus no necesitó asistencia veterinaria y fue entregada sana y salva a su dueña, vecina de la ciudad de Antequera.

El caso similar que ocurrió en Sevilla

Lo que ocurrió en Sevilla con un perro llamado Carlitos, aunque fuese una historia increíble, es hasta entendible. Hablamos de una historia en la que un ciudadano anónimo decidió jugarse la vida por un perro que no era el suyo y cuyo final acabó por sorprender incluso a la Policía Nacional.



Carlitos se encontraba en Sevilla en el Puente de los Remedios. El perro tan solo tiene un año y, casi sin darse cuenta, acabó por precipitarse por uno de los laterales del puente hasta caer a lo más profundo de un río Guadalquivir desatado. En ese momento un ciudadano anónimo, cuya identidad no ha trascendido, no se lo pensó dos veces y se lanzó a las bravas aguas sevillanas para rescatar al pobre Carlitos.

Este #perro �� cayó al río en #Sevilla y se mantenía a flote exhausto. Un ciudadano trató de socorrerlo pero no conseguía subir las escaleras.

��Un chapuzón de nuestra ����‍♀️agente y, sin perder la sonrisa, el �� rescatado... #SomosTuPolicía



We ❤❤❤ #animalspic.twitter.com/w5hqxif8SV — Policía Nacional (@policia) May 4, 2020

Tras adentrarse en pleno río, consiguió hacerse con el perro que se estaba ahogando y a fuerza de nadar sin desánimo acabó por acercarse a la orilla. La historia parecía acabada, un final feliz, pueden pensar. Un ciudadano anónimo, en plena cuarentena y con la calle casi vacía acaba por rescatar a un pobre perrito que se hundía en el agua. No fue así. Lo que ocurrió a continuación, muy cerca estuvo de acabar en desastre.



El perro no sale del agua: la Policía tiene que intervenir

Carlitos y el hombre se encontraban en una zona de difícil accesibilidad al agua por la verticalidad de las paredes del cauce del río, que hacía imposible el que el perro pudiera siquiera ponerse a salvo en algún saliente por sí mismo. Sin embargo, el nerviosismo del animal, ante la situación tan dramática que estaba viviendo, hacía imposible que este ciudadano pudiese subir con el los aproximadamente 5 metros de las escaleras que separaban el agua de la orilla.

