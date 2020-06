Un perro muerde por estrés a todo el que se le acerca hasta que ocurre algo que cambió su vida

El protagonista de esta historia tiene cuatro patas y se llama Hope. Hope es un perromestizo de labrador que tiene cinco años y que se encontraba en la protectora de animales de Málaga. Ante la sensación de encierro y soledad, Hope presentaba un enorme problema de estrés. Tanto es así que no permitía le acariciasen.

Pero entonces entró en acción el adiestrador Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento canino LOPECAN, que analizó el caso y la actitud de Hope para intentar que superase sus problemas y fuese un perro feliz. Y así sucedió, ya que a a día de hoy Hope es un perro sano, feliz y ha dejado atrás sus miedos debido al estrés.

EL PRIMER PASO FUE SACARLO DE LA PROTECTORA

Hope se encontraba en la protectora cuando Adrián empezó a tratar con él, pero el ambiente le condicionaba mucho al perro, por lo que el adiestrador se lo llevó a otro terreno: “Decidí llevarmelo para trabajar en casa porque en la protectora tenía mucho estrés. Había muchas cosas que no le gustaba cuando le tocabas y respondía de una forma bastante fuerte”, comenta Adrián Navarro.

La tarea no era fácil y por eso tuvo que ir poco a poco con Hope y sus problemas. “El proceso fue progresivo, primero con una dinámica de vida en familia con paseos y ganándome su confianza. A través del mordedor conseguimos que pudiésemos cogerle la pelota de la boca sin que redirigiera y llegamos a un punto que nos dejaba manipularlo”, apunta en los micrófonos de COPE.

HOPE APRENDIÓ A NO MORDER CUANDO ALGO NO LE GUSTABA

El principal problema con el estrés de Hope era que no sabía reaccionar y lo primero que hacía era intentar morder. “Había aprendido a solucionar las cosas que no le gustaban a través de su boca. El perro poco a poco dejó de morder y cuando no le gustaba algo ya chascaba al aire. Ahora cuando no le gusta algo se va, le hemos enseñado a que se vaya cuando algo no le agrada”, subraya el fundador de LOPECAN.

Hope ahora es otro perro y Adrián destaca que es “muy tranquilo, en casa parece un mueble y en la calle le gusta mucho correr y jugar con la pelota. Es un perro muy famlilar y es factible para cualquier familia, su problema ya ha quedado en el olvido. Tenemos problemas para encontrarle una familia porque justo cuando ya estaba lista entramos en en la fase de confinamiento. Seguimos buscándole una casa”.

CÓMO DETECTAR QUE UN PERRO TIENE ESTRÉS O ANSIEDAD

Estos últimos meses los dueños de perros han estado mucho más cerca de sus perros por el confinamiento. Pero poco a poco la sociedad recupera la normalidad y muchos ya han vuelto a sus trabajos, por lo que los perros vuelven a pasar muchas horas solos en casa, lo que puede provocar ansiedad. “La ansiedad por separación puede aparecer. Nos lo va a demostrar a modo de lloros, ladridos o de babear mucho. Incluso puede que le dé por romper cosas. Si es así recomiendo que se pongan en contacto con un profesional para que el problema no se haga más grande”, dice Adrián Navarro.

Con respecto al estrés, el adiestrador destaca que “lo vamos a notar mucho, ya que cuando conocemos a nuestro perro sabemos que no está cómodo si hace cosas extrañas, como por ejemplo sacudirse de manera constante, bostezar mucho o evadirse de la situación girando la cabeza cuando le enseñas algo nuevo”.

También te puede interesar:

- Nadie se atreve a acercarse a este perro “potencialmente peligroso” hasta que sucede lo más inesperado

- Los trucos para que tu perrito obedezca a tu llamada y que cambiarán su vida para siempre

- Un perro rebelde conoce a una anciana y lo que pasó después sorprendió a todos